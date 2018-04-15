Непростой "День", или Как в Ташкенте писали тотальный диктант

Узбекистан в четвертый раз принял участие в международно акции "Тотальный диктант". Проверить свои знания по русскому языку вызвались более 260 человек, написавшие диктант в Ташкенте и Намангане.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В субботу в столице Узбекистана в очередной раз прошла международная акция "Тотальный диктант", в которой приняли участие свыше 260 человек.

Таким небывалым ажиотажем координаторы в Ташкенте были приятно удивлены. Каждый приходит сюда по своим причинам: кто-то — проверить свой уровень владения языком, кто-то — приобщиться к столь глобальному проекту, а иные — просто за компанию.

Чтобы глубже окунуться в процесс тотальной проверки на грамотность, вместе с участниками акции диктант написал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Опять за парту

Ощущения от участия в "Тотальном диктанте", конечно, были непередаваемые. Сидя за партой в одной из трех отведенных для акции аудиторий филиала РГГУ имени Губкина, не покидала мысль, что ты будто снова стал школьником или как минимум студентом. Причем большинство пришедших, невзирая на свой возраст и социальный статус, выглядели так же. По их лицам было видно, что они волнуются перед диктантом, словно пришли сдавать самый главный экзамен в своей жизни. А ведь это всего лишь добровольный тест на грамотность, который никого ни к чему не обязывает.

© Sputnik / Участники акции "Тотальны диктант" в Ташкенте

Таким образом участники выражали свое отношение к русскому языку, признавая важность владения им в современном мире. Ведь для кого-то знание великого и могучего — это еще и возможность для карьерного роста.

"В моей работе очень важно грамотно писать на русском языке. Я работаю налоговым консультантом. В этой акции участвую уже второй год подряд. В прошлом году у меня была тройка, но я не отчаялась, а наоборот, загорелась. Весь год штудировала русский язык, прочла много хороших книг. Уверенна, что в этот раз мой результат будет лучше", — поделилась с корреспондентом Sputnik соседка по парте Назира.

От мала до велика

Глядя по сторонам, можно было убедиться, что русский язык сегодня в республике интересен людям совершенно разного возраста. Так, самым молодым участником оказался 9-летний школьник, а самым взрослым 86-летний пенсионер. Но все-таки больше всего было молодежи.

"Я пришла сюда вместе со своей одноклассницей Дарьей Шаповаловой. Мы участвуем впервые, решили проверить свои знания. У нас в школе очень хорошо преподают русский язык, но мы хотим убедиться в этом на практике", — делится ученица 9-го класса одной из столичных школ Елизавета Зубович.

Сидящая рядом одноклассница Даша, говоря о своих эмоциях, заметила, что немного страшно и волнительно. Несмотря на то, что в школе она пишет диктанты на "пятерку", все равно есть какие-то сомнения.

© Sputnik / Одноклассницы Елизавета и Дарья на акции "Тотальный диктант" в Ташкенте

Момент истины

Похоже, подобные чувства одолевали многих из собравшихся. Кто-то нервно грыз ручку, кто-то в своем мобильнике читал правила русского языка. В общем, все натурально и так живо, как перед настоящим ответственным экзаменом в школе.

© Sputnik / Владимир Астапкович Узбекистанцы начали регистрироваться на "Тотальный диктант"

Но вот двери аудитории закрываются, и все замерли в ожидании диктовки. Диктатор, доцент Национального университета Узбекистана Эльвина Алиева огласила правила заполнения листов и начала читать.

Отрывок из авторского текста под названием "День" российской писательницы Гузель Яхиной, был непростым для написания, особенно в части пунктуации. Предложения были длинными, витиеватыми, с изобилием причастных и деепричастных оборотов. Одним словом, художественный.

Аудитория волновалась, многие переспрашивали по несколько раз слова, просили заново повторить все предложение, особенно те, кто постарше. Диктатор терпеливо выполняла пожелания участников, но при этом задавала достаточно строгий тон диктовке.

© Sputnik / Доцент Национального университета Узбекистана Эльвина Алиева, читавшая текст тотального диктанта

И физики, и лирики

Среди участников "Тотального диктанта" можно было встретить людей абсолютно разных профессий и национальностей. Расхожее мнение, что диктант интересует в основном преподавателей и филологов, на деле не выдерживает никакой критики. Сюда пришли не только учителя словесности, но и инженеры, математики, банкиры, бухгалтеры, плотники и даже повара.

При этом участвовали и те, для кого русский язык не родной и говорить на нем затруднительно. Одним из таких оказался молодой человек Шухрат, который мечтает в совершенстве овладеть языком, чтобы в дальнейшем продолжить учебу в России.

© Sputnik / Учитель русского языка Бердали Базаров на акции "Тотальный диктант" в Ташкенте

А учителя русского языка в узбекской школе Бердали Базарова привели на "Тотальный диктант" амбиции. Недавно у него на работе все преподаватели проходили аттестацию. Он признался, что завалил экзамен, однако считает это несправедливым.

"Ежегодная переаттестация не определяет квалификацию учителей, особенно преподавателей русского языка. Вот и хочу здесь проверить свои знания. Писал тотальный диктант впервые. Кажется, что немного запутался в пунктуации, но в орфографии уверен на все сто", — отметил Базаров.

С пользой и с удовольствием

По мнению молодого аудитора Мадины Исмадияровой, диктант был несложным. Текст был интересный, и писала она с удовольствием, тем более что ей нравится читать произведения современных русских авторов. Зарядилась положительными эмоциями, призналась собеседница.

Понравилась проверка на грамотность и пенсионерке Марине Александровне, которая также участвовала в акции впервые.

"Пока шла на диктант, волнения не было, а сейчас, когда уже все позади, думаю, смогла — не смогла… Такое вот состояние. Еще же ведь детям и внукам смотреть в глаза. Надеюсь на четверку", — поделилась она.

За ее плечами уже географический диктант, поэтому необходимо было проверить свои знания и по русскому языку. А еще Марина Александровна, которая родом из Баку, с российским гражданством и постоянно проживающая в Ташкенте, решила проверить свои школьные знания, чтобы понять, насколько бакинская школа сильна в преподавании.

© Sputnik / Участница тотального диктанта Марина Александровна

Географический размах

Координатора "Тотального диктанта" в Ташкенте Наталью Никольскую в этом году порадовал еще и географический охват. По ее словам, в рамках акции была представлена практически вся Ташкентская область.

"В этом году к нам приехали из Пскента, Алмалыка, Ангрена, Чирчика, Янгиюля, Газалкента. Для нас это серьезный показатель. Кроме того, радует, что эта акция интересна не только русским, но и людям других национальностей. Они идут с удовольствием и получают здесь позитивный настрой, у них сияют глаза, что они приобщились к этой всемирной акции", — отметила Никольская в интервью Sputnik.

По мнению координаторов, больше всего акция привлекает участников своей масштабностью.

"Когда ты знаешь, что в один час, в один день весь мир садится писать диктант, и ты можешь быть сопричастным к этому действию, я думаю, это дорогого стоит", — подчеркнула Никольская.

В этом году акция прошла в Узбекистане уже в четвертый раз. Кроме Ташкента, диктант писали еще и в Намангане.

© Sputnik / Акция "Тотальный диктант" в Ташкенте

Результаты участников акции огласят в ближайшие два-три дня, однако ваш покорный слуга уже знает свою оценку. Написать все без единой ошибки, увы, не удалось, поэтому лишь "четверка". Впрочем, это хороший стимул подготовиться к участию в следующем "Тотальном диктанте", чтобы написать его на "отлично".

Акцию "Тотальный диктант" придумали несколько лет назад новосибирские студенты, с тех пор мероприятие разрослось до международного масштаба. Совершенно бесплатно желающие по всему миру могут в один день проверить свою грамотность и написать диктант вместе с известными людьми.