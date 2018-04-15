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В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
Общество
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Эксперимент по внедрению единой школьной формы проходит в школе № 91 Ташкента и в школе № 4 в Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В двух школах Узбекистана началось тестирование новой формы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эксперимент по внедрению единой школьной формы проходит в школе № 91 Ташкента и в школе № 4 в Сырдарьинской области. К разработке ее дизайна на конкурсной основе привлечены центр "Шарк либослари" при Ассоциации "Узтекстильпром", а также известные модельеры страны.

Новая форма разделена на три возрастные группы. Это комплекты для 1-4, 5-7 и 8-11 классов. Из 30 представленных вариантов было выбрано по четыре комплекта одежды для младших, средних и старших классов.

"Для чистоты эксперимента было решено внедрить несколько комплектов формы сразу в двух разных школах. Родителей учеников попросили записывать свои замечания в специальную карту. Так, например, в рамках эксперимента предстоит выяснить, насколько форма будет комфортной и удобной для детей, насколько она ноская, сядет ли после стирки, качественная ли ткань, не покрывается ли она катышками и как ведет себя при глажке", — отметили в Ассоциации "Узтекстильпром".

  • В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
    В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
    Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
  • В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
    В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
    Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
  • Ученики школы №91 Ташкента
    Ученики школы №91 Ташкента
    Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
  • Ученики школы №91 Ташкента
    Ученики школы №91 Ташкента
    Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
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Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

Как отмечают дизайнеры, при создании коллекций учитывались три сезона — осень, зима и весна, а также возраст школьников, климатические особенности и традиции разных регионов Узбекистана, национальный менталитет, санитарные нормы. В моделях используются ткани и фурнитура отечественного производства, преимущественно натуральные материалы.

"Я подготовила 18 различных моделей школьной формы. Они отличаются по цветовой гамме, форме, используемым тканям. Как правило, каждая модель содержит четыре вещи: брюки, жилет, пиджак (куртка) и рубашку для мальчика, а также рубашку, жилет, жакет (куртка) и сарафан (юбка) для девочки. Предполагаемая стоимость комплекта варьируется в пределах от 140 до 200 тысяч сумов", — рассказала модельер "Шарк Либослари" Гульрух Джураева.

Разработчики постарались сделать комплекты удобными, эстетически привлекательными и доступными по цене, ведь школьная форма призвана повысить психологический настрой на получение знаний, сформировать чувство принадлежности к учебному заведению.

Вариант школьной формы
© Союз молодежи Узбекистана
Узбекистанцы выберут школьную форму из 30 вариантов
Эксперимент должен завершиться к концу этого учебного года, и уже со следующего во всех школах страны планируется ввести форменную одежду, произведенную отечественными предприятиями текстильной промышленности. При этом предполагается, что руководителям учебных заведений, родителям и ученикам будет предложено на выбор несколько утвержденных вариантов, которые можно будет приобрести в специализированных магазинах.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал Шавкат Мирзиёев в начале прошлого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства.

Теги:
Узбекистан, Образование



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