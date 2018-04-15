В Узбекистане создана Комиссия для продвижения узбекского кино в мире

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане создана специальная Кинокомиссия, которая займется продвижением узбекских фильмов на мировой арене, а также привлечением зарубежных кинопроизводителей к съемкам в республике, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Новая структура организована Национальным агентством "Узбеккино", Центром развития кинематографии и Советом молодых кинематографистов.
Также она займется организацией копродукции зарубежных кинокомпаний и местных киностудий, привлечением отечественных кадров в международные проекты, которые будут запущены в Узбекистане, продвижением на международном уровне узбекских кинокартин, развитием кинотуризма и киносервиса.
Комиссия уже запустила свой сайт www.uzbekistanfilmcommission.com, где содержится вся необходимая и детальная информация для иностранных киногрупп, планирующих выбрать Узбекистан в качестве места для съемки своих картин.
Услуги Кинокомиссии будут представлены в мае в павильоне Uzbekistan на 71-м Каннском кинофестивале во Франции.
Кроме того, сегодня рассматривается вопрос о ее вступлении в Международную ассоциацию кинокомиссий (США, Лос-Анжелес), что позволит заявить Узбекистан в качестве полноценной съёмочной площадки для международного кинематографа.
В этом году госбюджет также выделит средства на создание 20 частей документальных, научно-популярных, учебно-методических фильмов, киноальманахов, киножурналов, в 2019 году — 25 и с 2020 года — 30 Не останется в стороне и мультипликация — в 2018 году государство оплатит производство 15 мультфильмов, а с 2022 года — по 50 ежегодно.
Кроме того, до конца 2019 года в стране планируется построить свыше 50 кинотеатров по типовым проектам. На сегодняшний день уже утверждены три типовых проекта кинотеатров — летний, а также одноэтажный и двухэтажный. В последних двух типах будут расположены по два зала, каждый из которых рассчитан примерно на 50 мест.