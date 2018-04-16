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В СЭЗ "Спорт" могут прийти инвесторы из Германии, Китая и Ирландии

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Власти Узбекистан в СЭЗ "Спорт" создадут промышленный кластер, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы заработает первая в стране свободная экономическая зона "Спорт", которая будет специализироваться на производстве спортивного инвентаря, сообщает корреспондент Sputnik.

Она должна быть запущена до 30 июня 2018 года. Сейчас руководство Министерства физической культуры и спорта рассматривает площадки в Ташкенте, которые могут стать местом базирования новой промышленной зоны. Параллельно проводятся переговоры с ведущими иностранными производителями спортивных товаров.

"Мы активно работаем в этом направлении, провели переговоры с производителями из Германии и Китая, а также ряда других стран. Содержательные переговоры прошли с ирландской компанией, которая рассматривает возможность организации выпуска в Узбекистане широкого спектра спортивного инвентаря", — отметил Sputnik министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов.

По его словам, иностранным инвесторам, которые придут в республику, будут предоставлены большие возможности, льготы и преференции. Кроме того, добавил министр, Узбекистан обладает богатым сырьевым потенциалом, квалифицированными кадрами и относительно дешевыми энергоресурсами, что позволит за короткий срок запустить производство и не только для внутреннего рынка, но и экспорта в соседние страны.

Специальная индустриальная зона «Джизак». Узбекистан
© Uztelecom
В Узбекистане появится еще одна свободная экономическая зона
Напомним, что появление СЭЗ "Спорт" одобрено указом президента Узбекистана. Здесь планируется создать полноценный промышленный кластер, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования.

В списке компаний, которые планируется сюда привлечь такие известные бренды, как Adidas, Reebok, Nike, Li Ning, Eleiko, Janssen-Fritsen, Gymnova и другие.

На сегодняшний день индустрия производства спортивной продукции в Узбекистане находится в зачаточном состоянии. В основном эту продукцию побочно изготавливают предприятия автопрома. При этом большая часть рынка занята дешевыми китайскими товарами не всегда соответствующего качества.

Теги:
свободная экономическая зона, СЭЗ, Узбекистан



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