Ташкент и Душанбе возобновят автобусное сообщение в начале мая

Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания Asian Express, чуть позднее своего перевозчика назовет и Агентство автомобильного транспорта Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Таджикистан и Узбекистан возобновят автобусное сообщение в начале мая — соглашение о возобновлении автобусного сообщения, которое соединит крупные города двух стран, было подписано в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Таджикистана.

Автобусное сообщение и авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана прекратились в 1992 году, с началом гражданской войны в Таджикистане. В апреле 2017 года возобновились авиарейсы Ташкент-Душанбе-Ташкент.

"Пассажирские автобусы начнут курсировать между двумя странами в начале мая. Будет открыто 12 регулярных маршрутов — в Ташкент, Самарканд, Фергану, Денау, Коканд, Бухару и Термез", — сказал собеседник агентства.

Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания Asian Express, чуть позднее своего перевозчика назовет и Агентство автомобильного транспорта Узбекистана.

"Автобусные маршруты соединят Душанбе и узбекские города Денау и Термез, Пенджикент — Самарканд и Бухару, Худжанд — Ташкент и Фергану, из Шаартуза автобусы поедут в Термез, из Исфары и Канибадама в Коканд, Андижан, Наманган и Фергану", — сказали в Минтранспорте

Цены на проезд и частота рейсов будут уточнены в Ташкенте после 20 апреля в ходе встречи представителей Минтраспорта двух стран.

Пресс-секретарь Управления погранвойск Таджикистана Мухаммад Улуходжаев сообщил, что на территории КПП пассажиры должны будут выйти из автобуса и после прохождения ускоренного пограничного и таможенного контроля продолжат свое путешествие.

С 16 марта Таджикистан и Узбекистан отменили визовый режим, теперь граждане двух стран могут ездить к друг другу без визы на 30 дней.