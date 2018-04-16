Камилов провел переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

На встрече было отмечено, что Узбекистан уделяет особое внимание обеспечению межнационального согласия и религиозной толерантности

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер в рамках визита в Узбекистан в понедельник встретился с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, передает пресс-служба МИД.

"Шестнадцатого апреля министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, находящегося в нашей стране с визитом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Заньер в ходе встречи рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Ферганской и Наманганской областях, в частности переговорах с представителями местных властей, а также встречах, проведенных в киргизском, русском, таджикском и других культурных центрах.

"В ходе встречи в МИД представитель ОБСЕ высоко оценил происходящие в нашей стране кардинальные изменения во всех сферах, предпринимаемые правительством Узбекистана меры по развитию сотрудничества со странами региона", — говорится в сообщении.

Кроме того на встрече было отмечено, что Узбекистан уделяет особое внимание обеспечению межнационального согласия и религиозной толерантности, укреплению дружбы между представителями различных наций и народностей.

В рамках визита Верховный комиссар ОБСЕ также проведет встречи и переговоры в парламенте, комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, культурных центрах и других ведомствах Узбекистана, добавили в МИД.

По данным официальной статистики, в Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.