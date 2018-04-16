Деятельность спецагентств ОЭС обсудят в Душанбе 17 апреля

На заседании стороны обсудят взаимоотношения секретариата ОЭС с международными организациями, в рамках заседания также состоится выставка народных ремесел стран ОЭС

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Деятельность специализированных агентств и аффилированных органов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) будет обсуждена в Душанбе 17 апреля на 23-м заседании Совмина иностранных дел.

"В заседании СМИД ОЭС примут участие министры и заместители министров иностранных дел стран, членов организации", — сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.

По данным собеседника, участники заседания обсудят статус выполнения проектов и программ ОЭС, взаимоотношения секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов организации экономического сотрудничества.

"Также будут обсуждены прогресс и оценка выполнения целей и задач, определенных в документе "Перспектива ОЭС 2025", принятие новой программы ОЭС по содействию Афганистану, административные и финансовые вопросы Организации", — подчеркнули в МИД Таджикистана.

© Flickr / Dennis Jarvis Узбекистан на заседании СМИД в Минске будет представлен на уровне министра

В рамках 23-го заседания СМИД ОЭС 16-17 апреля состоится выставка народных ремесел стран ОЭС.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) образована в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока на основе Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией. До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность организации значительно активизировалась в связи с присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.