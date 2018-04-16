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Thales Alenia Space и Узбекистан начнут сотрудничать в разработке спутников

© Foto: NASA
Общество
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На территории Узбекистана будет организована технологическая база для обучения специалистов в сфере запуска и управления спутниками

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Европейская компания Thales Alenia Space намерена сотрудничать с Узбекистаном в сфере разработки и производства спутников и спутникового оборудования.

"Проведены переговоры с Thales Alenia Space по вопросу сотрудничества в сфере разработки и производства спутников и спутникового оборудования", — сообщил РИА Новости в понедельник источник в правительстве.

По его словам, стороны обсудили реализацию совместных проектов по комплексным космическим системам, включая запуск и управление спутниками различного назначения, а также организации технологической базы на территории Узбекистана для обучения специалистов.

"Переговоры находятся на начальной стадии", — добавил источник, не раскрывая других деталей. Также изучается возможность реализации совместного проекта по развитию инфраструктуры для подключения Узбекистана к сети скоростного интернета с использованием космических технологий, добавил собеседник агентства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий во главе с вице-премьером страны Сухробом Холмурадовым. Мирзиёев поручил комиссии подготовить предложения по созданию национальной сети спутниковой связи, внедрению достижений космонавтики, подготовке кадров в области космических и спутниковых технологий с привлечением потенциального иностранного партнера на условиях государственно-частного партнерства.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Мирзиёев в конце декабря в послании двум палатам парламента заявил, что в последние годы в Узбекистане не уделялось достаточно внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе ГЧП по созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.

В рамках госпрограммы на 2018 год соответствующим министерствами и ведомствам поручено до конца года разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы. Стратегия, в частности, предусматривает создание госоргана по аэрокосмической деятельности.

Теги:
спутник, Thales Alenia Space, Узбекистан



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