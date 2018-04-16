Узбекистан и Россия могут создать совместный телеканал

Также Узбекистан намерен привлекать российских режиссеров для съемок документальных фильмов

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаева 16 апреля провел переговоры с замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным.

Как сообщает пресс-служба узбекского ведомства, стороны рассмотрели перспективы расширения отношений в развитии цифрового телевещания, технопарков, цифровой экономики и подготовке ИКТ- специалистов.

В частности, российская делегация ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решения российских платформ для организации мобильного телевидения.

Кроме того, представители стран обсудили вопросы по созданию совместного телеканала с АО "Первый канал".

Также Узбекистан намерен привлекать российских режиссеров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся узбекских деятелях, вкладе узбекских ученых в развитие мировой цивилизации.

Еще участники встречи договорились об организации на регулярной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб государственных органов.