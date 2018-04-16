Узбекистан и Россия могут создать совместный телеканал

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаева 16 апреля провел переговоры с замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным.
Как сообщает пресс-служба узбекского ведомства, стороны рассмотрели перспективы расширения отношений в развитии цифрового телевещания, технопарков, цифровой экономики и подготовке ИКТ- специалистов.
Кроме того, представители стран обсудили вопросы по созданию совместного телеканала с АО "Первый канал".
Также Узбекистан намерен привлекать российских режиссеров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся узбекских деятелях, вкладе узбекских ученых в развитие мировой цивилизации.
Еще участники встречи договорились об организации на регулярной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб государственных органов.