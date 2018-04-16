Узбекистанца отправят в тюрьму за попытку присоединиться к террористам

В начале апреля Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии на сроки от шести до 14 лет тюремного заключения

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Хорезмский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Азамата Мадримова к 5,5 годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку присоединиться к террористическим группировкам, воюющим в Сирии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель суда.

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"Азамат Мадримов, уроженец Гурланского района Хорезмской области, приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за пропаганду идей религиозного экстремизма и попытку выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических групп", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе следствия было установлено, что Мадримов в 2012-2015 годах регулярно посещал Россию, где попал под влияние подпольных ячеек террористических организаций. Во время пребывания дома он продолжал поддерживать контакты с экстремистами в соцсетях.

"На суде было доказано, что Мадримов в 2016 году намеревался через Казахстан и Турцию. Он должен был выехать в Сирию вместе со своей супругой", — добавил представитель суда.

Однако жена подсудимого не захотела покидать Узбекистан и обратилась к правоохранителям, в результате Мадримов был задержан.