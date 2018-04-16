Узбекистанца отправят в тюрьму за попытку присоединиться к террористам

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Хорезмский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Азамата Мадримова к 5,5 годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку присоединиться к террористическим группировкам, воюющим в Сирии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель суда.
По его словам, в ходе следствия было установлено, что Мадримов в 2012-2015 годах регулярно посещал Россию, где попал под влияние подпольных ячеек террористических организаций. Во время пребывания дома он продолжал поддерживать контакты с экстремистами в соцсетях.
"На суде было доказано, что Мадримов в 2016 году намеревался через Казахстан и Турцию. Он должен был выехать в Сирию вместе со своей супругой", — добавил представитель суда.
Однако жена подсудимого не захотела покидать Узбекистан и обратилась к правоохранителям, в результате Мадримов был задержан.