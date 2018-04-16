21:52 16 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Колючая проволока

Узбекистанца отправят в тюрьму за попытку присоединиться к террористам

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (25)
134 0 0

В начале апреля Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии на сроки от шести до 14 лет тюремного заключения

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Хорезмский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Азамата Мадримова к 5,5 годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку присоединиться к террористическим группировкам, воюющим в Сирии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель суда.

Задержанный на заседании суда
Sputnik / Константин Родиков
Вербовщик ИГ приговорен к 10 годам лишения свободы в Узбекистане
"Азамат Мадримов, уроженец Гурланского района Хорезмской области, приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за пропаганду идей религиозного экстремизма и попытку выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических групп", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе следствия было установлено, что Мадримов в 2012-2015 годах регулярно посещал Россию, где попал под влияние подпольных ячеек террористических организаций. Во время пребывания дома он продолжал поддерживать контакты с экстремистами в соцсетях.

"На суде было доказано, что Мадримов в 2016 году намеревался через Казахстан и Турцию. Он должен был выехать в Сирию вместе со своей супругой", — добавил представитель суда.

Однако жена подсудимого не захотела покидать Узбекистан и обратилась к правоохранителям, в результате Мадримов был задержан.

Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (25)
Теги:
Борьба с терроризмом, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дамирбек Асылбек уулу
    Сдать мандат!

    Арестованного в Казахстане кыргызстанца Дамирбека Асылбек уулу лишили мандата депутата по причине наличия у него двойного гражданства.

  • Председатель Евразийского аналитического клуба и эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович во время интервью на радиостудии Sputnik Кыргызстан
    Заработать по-русски

    Эксперт рассказал, как знание русского языка помогает кыргызстанцам больше зарабатывать и быстрее подниматься по карьерной лестнице.

  • Мобильный телефон
    Я ухожу!

    По какой причине мобильный оператор VEON, ранее известный как "Вымпелком", решил покинуть Таджикистан – в материале Sputnik.

  • Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев
    Он наш аксакал!

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана рассказал об отношениях с Нурсултаном Назарбаевым.

  • Белорусская черная икра
    Икра черная, белорусская

    О том, как производится белорусская черная икра, сколько стоит уникальный продукт, кто его покупает, и с чем его едят – в материале Sputnik.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Готовность номер один

    Замминистра здравоохранения Абхазии рассказала о том, как идет подготовка к выдаче полисов обязательного медицинского страхования жителям республики.

  • Беспорядки на проспекте Баграмяна (16 апреля 2018). Ереван
    Мы вас предупредили!

    Правоохранительные органы предупредили митингующих, что применят силу и специальные средства для разгона акции протеста в Ереване.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Что он говорит?

    Почему большинство латвийцев негативно оценили выступление своего президента Раймондса Вейониса на приеме у американского лидера Дональда Трампа?

  • Мэр Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    Взял на испуг

    Зачем неизвестный мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей, и какой вопрос он хотел задать градоначальнику?

  • Флаги Евросоюза
    Пока не готовы

    Почему премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что о подаче заявки на вступление Молдовы в Евросоюз говорить пока рано?

  • Персонажи спектакля семейного кукольного театра
    Русские идут!

    Городской фестиваль русской культуры 100Ѣ FEST открылся 15 апреля в Центре русской культуры Таллинна.

  • Центр Лидер в Южной Осетии
    Мин нет!

    В Южную Осетию на разминирование приехали саперы МЧС России – им предстоит обследовать территорию площадью более 20 гектаров.

  • Дамирбек Асылбек уулу
    Сдать мандат!

    Арестованного в Казахстане кыргызстанца Дамирбека Асылбек уулу лишили мандата депутата по причине наличия у него двойного гражданства.

  • Председатель Евразийского аналитического клуба и эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович во время интервью на радиостудии Sputnik Кыргызстан
    Заработать по-русски

    Эксперт рассказал, как знание русского языка помогает кыргызстанцам больше зарабатывать и быстрее подниматься по карьерной лестнице.

  • Мобильный телефон
    Я ухожу!

    По какой причине мобильный оператор VEON, ранее известный как "Вымпелком", решил покинуть Таджикистан – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Финал конкурса Мисс Россия-2018
Созвездие красоты: как выбирали обладательницу титула "Мисс Россия - 2018"
Мотоциклист догнал на шоссе лошадь
И коня на скаку остановит: мотоциклист догнал сбежавшую из дома лошадь
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054