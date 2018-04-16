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В РЦНК рассказали, кто доставил пакт о безоговорочной капитуляции Германии

В РЦНК рассказали, кто доставил пакт о безоговорочной капитуляции Германии

Россотрудничество
Общество
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (70)
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Капитан гвардии III ранга Любимов Георгий Федорович рассказал о том, что 8 мая 1945 года документы о безоговорочной капитуляции фашистской Германии были доставлены в Москву первым узбекским пилотом Абдусаматом Тайметовичем Тайметовым

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На очередном заседании Исторического клуба РЦНК обсудили годовщину наступательной операции советских войск на Берлин.

Берлиинская стратегическая наступательная операция — одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии.

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В мероприятии приняли участие учащиеся лицеев и колледжей Ташкента, слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, российские соотечественники, журналисты. Почетными гостями мероприятия были ветераны Великой Отечественной войны Любимов Георгий, Артыкбаев Абдулажон, Абдурахимов Тельман и советник-консультант Ташкентского Фонда "Нуроний" Ибрагим Расулев.

Активисты Исторического клуба при РЦНК в Ташкенте подготовили презентации об основных этапах наступления советских войск на Берлин. В ходе мероприятия особое внимание было уделено участию воинов-узбекистанцев в битве за Берлин.

В наступле­нии на Берлин участвовали многие части, сформированные в Узбекистане. Среди них 14-ая гвардейская Мозырьская Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская дивизия. Она освободила 117 населенных пунктов, в том числе 10 крупных городов. Одной из первых в Берлин ворвалась батарея под ко­мандованием Батыра Бабаева. В ходе войны более 13870 во­инов дивизии были награждены орденами и медалями, а 30 удостоены звания Героя Советского Союза.

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В Берлинской операции отличились сержант гвардии И. Исмаилов, рядовой Д. Хамидов, сержант Ка­рим Файзиметов, Давран Джураев, Усман Ахмеджанов и тысячи других воинов из Узбекистана. Мужественные женщины-ташкентцы прошли трудный боевой путь от Москвы до Берлина. Это Меркулова Маргарита Георги­евна, Шевцова Мария Камиловна, Довбыш Лидия Ан­дреевна, Ульянова Екатерина Андреевна и другие. Медалью "За взятие Берлина" было награждено 1706 воинов, а медалью "За победу над Германией" — 208 воинов Узбекистана.

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан гвардии III ранга Любимов Георгий Федорович рассказал о том, что 8 мая 1945 года документы о безоговорочной капитуляции фашистской Германии были доставлены в Москву первым узбекским пилотом, кавалером ордена Ленина, орденов Отечественной войны II степени и Боевого Красного Знамени Абдусаматом Тайметовичем Тайметовым. После войны А. Т. Тайметов продолжал летать, став начальником аэропорта Ташкента, а затем закончил юридический факультет и долгое время работал главным юрисконсультом управления.

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии капитан III ранга Любимов Георгий Федорович
Россотрудничество
Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии капитан III ранга Любимов Георгий Федорович
Генерал-майор Артыкбаев Абдулажон Артыкбаевич рассказал о том, что неувядаемой славой покрыли себя в годы войны воспитанники Ташкентского военного общевойскового командного училища. За мужество и героизм 43 его выпускника были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них генерал-полковники А.И. Баксов и М.А. Персегов, полковник В.В. Карпов, старший лейтенант М. Байрамов и многие другие. Он подчеркнул, что любовь к Родине всегда должна быть конкретной.

Это любовь к своему родному дому, школе, селу, городу. А для того, чтобы по-настоящему полюбить свой край, нужно хорошо знать его настоящее и помнить прошлое и, конечно же, героические поступки наших земляков в годы Великой Отечественной войны, которые сделали все возможное для победы над фашизмом. Необходимо ежедневно соизмерять свои поступки и равняться на них, потому что они всегда останутся для нас истинными патриотами нашей Родины.

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (70)
Теги:
ВОВ, ветеран, РЦНК, Россотрудничество, Германия, Узбекистан



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