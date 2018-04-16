В РЦНК рассказали, кто доставил пакт о безоговорочной капитуляции Германии

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На очередном заседании Исторического клуба РЦНК обсудили годовщину наступательной операции советских войск на Берлин.
Берлиинская стратегическая наступательная операция — одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии.
Активисты Исторического клуба при РЦНК в Ташкенте подготовили презентации об основных этапах наступления советских войск на Берлин. В ходе мероприятия особое внимание было уделено участию воинов-узбекистанцев в битве за Берлин.
В наступлении на Берлин участвовали многие части, сформированные в Узбекистане. Среди них 14-ая гвардейская Мозырьская Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская дивизия. Она освободила 117 населенных пунктов, в том числе 10 крупных городов. Одной из первых в Берлин ворвалась батарея под командованием Батыра Бабаева. В ходе войны более 13870 воинов дивизии были награждены орденами и медалями, а 30 удостоены звания Героя Советского Союза.
Ветеран Великой Отечественной войны, капитан гвардии III ранга Любимов Георгий Федорович рассказал о том, что 8 мая 1945 года документы о безоговорочной капитуляции фашистской Германии были доставлены в Москву первым узбекским пилотом, кавалером ордена Ленина, орденов Отечественной войны II степени и Боевого Красного Знамени Абдусаматом Тайметовичем Тайметовым. После войны А. Т. Тайметов продолжал летать, став начальником аэропорта Ташкента, а затем закончил юридический факультет и долгое время работал главным юрисконсультом управления.
Это любовь к своему родному дому, школе, селу, городу. А для того, чтобы по-настоящему полюбить свой край, нужно хорошо знать его настоящее и помнить прошлое и, конечно же, героические поступки наших земляков в годы Великой Отечественной войны, которые сделали все возможное для победы над фашизмом. Необходимо ежедневно соизмерять свои поступки и равняться на них, потому что они всегда останутся для нас истинными патриотами нашей Родины.