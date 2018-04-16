В ГУВД появился специальный комплекс для проведения допросов

Специальный комплекс с встроенным зеркалом позволяет не травмировать повторно потерпевших, а также избегать прямого контакта с подозреваемыми

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Следственном управлении ГУВД Ташкента открылся специальный комплекс для проведения допросов, оснащенный системами стенографирования, видеонаблюдения, а также аудио- и видеофиксации следственных действий.

Пресс-служба ГУВД Специальный комплекс со встроенным зеркалом Гезелла позволяет проводить допросы и очные ставки без прямого контакта подозреваемых или обвиняемых с потерпевшими и свидетелями

Проект направлен на обеспечение надежной гарантии защиты прав лиц, привлеченных к уголовному преследованию по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, в отношении несовершеннолетних.

"Специальный комплекс со встроенным зеркалом Гезелла позволяет проводить допросы и очные ставки без прямого контакта подозреваемых или обвиняемых с потерпевшими и свидетелями,, в том числе, детьми, что значительно снижает риск повторного психологического травмирования несовершеннолетних участников уголовного процесса", — отметили в ГУВД.

JOHN MACDOUGALL / AFP Все комнаты для допросов к 2018 году оснастят системой видеонаблюдения

Для этого интерьер одной из специальных комнат для допроса обустроен под детскую игровую комнату, где есть игрушки, детская литература, что создает атмосферу дружественности, помогая несовершеннолетним чувствовать себя в безопасности. При этом изображение происходящего в комнатах для допроса выводится на монитор в операторской в режиме реального времени, где за ходом допроса наблюдают операторы.

По оценкам экспертов, специальные комнаты позволят предотвратить применение представителями правоохранительных органов незаконных методов получения показаний, таких как пытки, оказание психологического или физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении

участников уголовного процесса.