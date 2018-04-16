В Узбекистане ветеранам выделят по 5 миллионов сумов

Расходы, связанные с выплатой денежных вознаграждений, будут производиться за счет средств республиканского бюджета

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Узбекистане участникам и инвалидам Второй мировой войны выделят единовременное денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

Это решение принято в связи с проведением всенародного праздника 9 мая — Дня Памяти и Почестей, празднованием 73-й годовщины Победы над фашизмом, а также в целях материального поощрения участников и инвалидов Второй мировой войны, посвятивших свою жизнь делу всестороннего развития и процветания Родины, вносящих свой вклад в гармоничное воспитание подрастающего поколения.

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Расходы, связанные с выплатой денежных вознаграждений, будут производиться за счет средств республиканского бюджета. Президент поручил Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов и Центральным банком обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.

Напомним, что в прошлом году всем ветеранам было выплачено денежное вознаграждение в размере 2 миллионов сумов.