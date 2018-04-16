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Ветераны на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю 9 мая

Узбекистан оплатит поездки своих ветеранов к местах их боевой славы

© Посольство РФ в Узбекистане
Общество
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Участники Второй мировой войны получат также право на бесплатный отдых в санатории и трансфер железнодорожным транспортом из региона в Ташкент и обратно для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня памяти и почестей.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекистан предоставит возможность каждому участнику Второй мировой войны бесплатно съездить с одним сопровождающим в страны, где они воевали, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

При этом республика возьмет на себя покрытие всех затрат, связанных с данной поездкой.

Кроме того, правительство намерено организовать поездку для каждого участника войны с одним сопровождающим, по их желанию, в санатории "Узбекистан" в городах Ялта и Кисловодск или в санатории, расположенные на территории республики, бесплатно с предоставлением авиа- и железнодорожных билетов.

Мирзиёев также поручил осуществить меры по проведению ремонта жилья и благоустройства надомных хозяйств одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны.

Для этого за каждым участником войны и трудового фронта, семьями военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, будут закреплены представители министерств, ведомств, организаций и воинских частей.

Еще один важный момент — государство возьмет на себя все расходы, связанные с прибытием ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов из регионов страны в Ташкент и обратно железнодорожным или автомобильным транспортом для участия в основном праздничном мероприятии.

Ветеран из Узбекистана Владимир Петрович Яшкин
© Foto : из личного архива
В Узбекистане ветеранам выделят по 5 миллионов сумов
При этом их размещение в гостиницах, питание, организация для них соответствующих культурных мероприятий, а также обеспечение в случае необходимости соответствующей одеждой также будут покрыты из госбюджета.

Напомним, что ранее глава государства подписал указ о выделении единовременного денежного вознаграждения в размере 5 миллионов сумов участникам и инвалидам Второй мировой войны.

Напомним, что из 1,5 миллиона узбекистанцев, принимавших участие в войне, погибли свыше полумиллиона человек. В годы войны Узбекистан принял около миллиона семей и детей, эвакуированных с прифронтовых территорий.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Ветераны



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