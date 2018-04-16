Мирзиёев распорядился достойно отметить в Узбекистане 9 мая

Глава государства подписал постановление о программе мероприятий к Дню памяти и почестей. Праздник победы над фашизмом в столице Узбекистана отметят тематическими инсталляциями, парадом военной техники и песнями тех лет, для ветеранов накроют столы, а завершит торжество традиционные салют.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Узбекистане утверждена Программа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей — 9 мая, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

Как отмечается в документе, обеспечение широкого празднования Дня Памяти и Почестей — это первоочередная задача государственных и общественных организаций, дело совести и долг всех граждан Узбекистана.

В этом году в рамках празднования планируется организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.

Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника украсят плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

Президент также поручил Министерству обороны организовать в Ташкенте 9 мая в 21:00 часов праздничный салют.

Местные органы должны обеспечить чествование каждого ветерана и увековечение памяти каждого человека, внесшего свой вклад в дело Победы, посвятившего свою жизнь и все свои силы защите независимости Родины.

Главные девизы праздничных мероприятий этого года — "Инсон қадри улуғ, хотира муқаддас" (Достоинство человека велико, память священна) и "Мардлик, бурч ва садоқат" (Мужество, долг и преданность).

Напомним, что в этом году Узбекистан предоставит возможность каждому участнику Второй мировой войны бесплатно съездить с одним сопровождающим в страны, где они воевали.

Кроме того, им организуют бесплатные поездки в санатории "Узбекистан" в городах Ялта и Кисловодск или в узбекские здравницы, а также выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов.