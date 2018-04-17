Узбекский министр пообещал довести внешний интернет-канал до 1,2 Тбит/с

В этом году будет протянуто около 2 тысяч километров оптоволокна, что расширит сеть и позволит уменьшить стоимость

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан планирует до конца этого года довести емкость внешнего интернет-канала до 1,2 Тбит/с, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в рамках специального проекта "Кабинет", инициированного пресс-службой главы государства, рассказал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

"Мы планируем расширить возможности нашего интернет-канала с настоящих 160 Гигабит до минимум 1,2 Терабита. Это рост практически в 10 раз. Мы намерены завершить эту работу до конца текущего года, возможно у нас получится и раньше, так как к выполнению этой задачи прилагаются все усилия", — подчеркнул министр.

По словам Ахмедхаджаева, министерству за короткий срок удалось привлечь из-за рубежа команду квалифицированных специалистов, которая прекрасно понимает и знает современные тренды развития телекоммуникаций.

© Flickr / Pablo Узбекистан и Афганистан обсудили увеличение объемов интернет-трафика

"Сейчас в стране находится более 20 иностранных специалистов по работе над расширением интернет-возможностей республики, а также порядка 15 специалистов по развитию других возможностей информационно-коммуникационных технологий, в том числе нашего почтового пространства. Эта команда подсказывает нам с учетом мирового опыта, где наши тонкие места и больные точки, над которыми мы должны будем особо поработать", — рассказал глава Мининфокома.

Он также добавил, что прилагаемые усилия будут включать не просто физическое расширение канала, а меры, направленные на решение всего комплекса вопросов, в том числе с пробелами в нормативно-правовой базе.

"Это огромная работа, которая скоро даст ощутимый результат. Только в этом году мы планируем протянуть около 2 тысяч километров оптоволокна для того, чтобы довести до всех конечных точек качественный интернет. В первом квартале нам уже удалось проложить 300 километров", — отметил Азим Ахмедхаджаев.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев во время совещания, посвященного развитию ИКТ в стране, поручил ответственным лицам резко снизить цены на доступ в интернет, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Представители Мининфокома позже заявляли, что намерены добиться увеличения емкости внешнего канала за счет подключения так называемого южного направления через Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай, а также расширения возможностей действующего северного направления через Казахстан и Россию.

На сегодня средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в десять раз выше, чем в Узбекистане. Кроме того, местные операторы связи не вкладывают достаточно ресурсов в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.