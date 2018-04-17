Посол Колумбии вручил верительные грамоты главе МИД Узбекистана

Посол будет работать с резиденцией в Москве, стороны договорились об активизации контактов между бизнес-кругами
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла республики Колумбия с резиденцией в Москве Альфонсо Лопеса Кабальеро.
Посол Колумбии вручил верительные грамоты, а также подчеркнул, что страны являются перспективными партнерами друг для друга и заинтересованы в развитии отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.
На встрече были высказаны предложения о проведении регулярных политконсультаций и активизации контактов между бизнес-кругами.