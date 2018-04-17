Работников соцсферы запретят привлекать к уборке города на уровне закона

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Президент поручил на законодательном уровне не допустить привлечения работников социальной сферы к работам по благоустройству.
Также он затронул вопрос ответственности виновных в гибели учительницы Дианы Еникеевой.Facebook.
Напомним, глава государства затронул эту тему в ходе визита в Сырдарьинскую область 13 апреля. Шавкат Мирзиёев заявил, что он курсе реальных проблем в регионах, и назвал спешное наведение порядка на местах перед его визитами "медвежьей услугой". Он пригрозил должностным лицам жесткими мерами за принуждение работников социальной сферы к работам по благоустройству, приравняв это к госизмене.
Комил Алламжонов сообщил, что по поручению президента разрабатывается постановление Кабинета Министров "О строгом запрете привлечения населения, особенно сотрудников здравоохранения и образования, а также студентов, к работам по благоустройству".
Постановлением будет расширен список обязанностей служб благоустройства на местах, также будет укреплена их материально-техническая база. За основу будет взят опыт зарубежных стран в этом направлении.
"Если принуждение граждан к общественным работам будет продолжаться, наказание будет строгим", — отметил президент. К нарушителям будут применяться меры вплоть до уголовной ответственности.
В данный момент проводится прокурорская проверка по известным случаям показухи. Среди них — сооружение "однодневных" теплиц вдоль автодороги в Кашкадарьинской области и установка старого оборудования и неработающей системы онлайн-регистрации пациентов в медучреждении в Джизакской области.
Президент поручил провести детальную инвентаризацию проектов, презентованных руководителями банков. При выявлении недостатков к ответственным лицам будут приняты строгие меры.
Случаи нарушения поручений президента должностными лицами будут широко освещаться в СМИ, пообещал Комил Алламжонов.