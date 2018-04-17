Работников соцсферы запретят привлекать к уборке города на уровне закона

Случаи спешного наведения порядка перед приездом президента будут выявляться Генпрокураторой и наказываться вплоть до уголовной ответственности

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Президент поручил на законодательном уровне не допустить привлечения работников социальной сферы к работам по благоустройству.

Также он затронул вопрос ответственности виновных в гибели учительницы Дианы Еникеевой.

Об этом на брифинге во вторник сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов. Видеозапись выступления размещена на странице пресс-секретаря президента в Facebook.

Напомним, глава государства затронул эту тему в ходе визита в Сырдарьинскую область 13 апреля. Шавкат Мирзиёев заявил, что он курсе реальных проблем в регионах, и назвал спешное наведение порядка на местах перед его визитами "медвежьей услугой". Он пригрозил должностным лицам жесткими мерами за принуждение работников социальной сферы к работам по благоустройству, приравняв это к госизмене.

Комил Алламжонов сообщил, что по поручению президента разрабатывается постановление Кабинета Министров "О строгом запрете привлечения населения, особенно сотрудников здравоохранения и образования, а также студентов, к работам по благоустройству".

Постановлением будет расширен список обязанностей служб благоустройства на местах, также будет укреплена их материально-техническая база. За основу будет взят опыт зарубежных стран в этом направлении.

"Если принуждение граждан к общественным работам будет продолжаться, наказание будет строгим", — отметил президент. К нарушителям будут применяться меры вплоть до уголовной ответственности.

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Шавкат Мирзиёев поручил сотрудникам Генпрокураты привлечь к юридической ответственности должностных лиц, ответственных за преждевременную смерть самаркандской учительницы Дианы Еникеевой. В настоящее время по данному факту проводится изучение.

В данный момент проводится прокурорская проверка по известным случаям показухи. Среди них — сооружение "однодневных" теплиц вдоль автодороги в Кашкадарьинской области и установка старого оборудования и неработающей системы онлайн-регистрации пациентов в медучреждении в Джизакской области.

Президент поручил провести детальную инвентаризацию проектов, презентованных руководителями банков. При выявлении недостатков к ответственным лицам будут приняты строгие меры.

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В целях недопущения случаев "очковтирательства" в будущем Шавкат Мирзиёев поручил установить постоянный и строгий контроль. Руководители, прибегающие к показухе или не предпринимающие мер для ее предотвращения, будут серьезно наказаны.

Случаи нарушения поручений президента должностными лицами будут широко освещаться в СМИ, пообещал Комил Алламжонов.