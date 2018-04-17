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ГАЗ М-20 Победа

Ташкент и Самарканд войдут в маршрут автопробега, посвященного Дню Победы

© Sputnik / Стрингер
Общество
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В Узбекистане участники автопробега встретятся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Международный автопробег раритетных автомобилей "Победа — одна на всех" по маршруту "Нижневартовск-Самарканд" пройдет с 17 апреля по 9 мая, пишет Uz24.uz.

Ралли Ташкент - Рига 2018
© Rally Tashkent - Riga 2018
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Восемнадцать российских автолюбителей на семи автомобилях ГАЗ М-20 "Победа" за время пробега посетят четыре страны: Россию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Участниками заезда станут представители организаторов, журналисты, видеооператоры и блогеры.

В Узбекистане автомобилисты окажутся 28 апреля, они приедут в республику из Шымкента. Выезд обратно в Казахстан намечен на 1 мая из Самарканда.

В РУ активисты встретятся с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и молодежью республики, а также возложат цветы к мемориалам воинов Второй мировой войны.

Теги:
раритетные автомобили, автопробег, Самарканд, Ташкент



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