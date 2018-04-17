Ташкент и Самарканд войдут в маршрут автопробега, посвященного Дню Победы

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Международный автопробег раритетных автомобилей "Победа — одна на всех" по маршруту "Нижневартовск-Самарканд" пройдет с 17 апреля по 9 мая, пишет Uz24.uz.
Участниками заезда станут представители организаторов, журналисты, видеооператоры и блогеры.
В Узбекистане автомобилисты окажутся 28 апреля, они приедут в республику из Шымкента. Выезд обратно в Казахстан намечен на 1 мая из Самарканда.
В РУ активисты встретятся с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и молодежью республики, а также возложат цветы к мемориалам воинов Второй мировой войны.