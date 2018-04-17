Ташкент и Самарканд войдут в маршрут автопробега, посвященного Дню Победы

В Узбекистане участники автопробега встретятся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Международный автопробег раритетных автомобилей "Победа — одна на всех" по маршруту "Нижневартовск-Самарканд" пройдет с 17 апреля по 9 мая, пишет Uz24.uz.

Восемнадцать российских автолюбителей на семи автомобилях ГАЗ М-20 "Победа" за время пробега посетят четыре страны: Россию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Участниками заезда станут представители организаторов, журналисты, видеооператоры и блогеры.

В Узбекистане автомобилисты окажутся 28 апреля, они приедут в республику из Шымкента. Выезд обратно в Казахстан намечен на 1 мая из Самарканда.

В РУ активисты встретятся с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и молодежью республики, а также возложат цветы к мемориалам воинов Второй мировой войны.