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Международная исламская академия откроется в Узбекистане

© Национальное информационное агентство Узбекистана
Общество
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Филиалы академии будут работать в Каракалпакстане, Самаркандской, Наманганской и Сурхандарьинской областях

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Международная исламская академия и Научная школа хадиса будут открыты в Узбекистане для совершенствования религиозно-просветительской деятельности в стране, соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиеева опубликован во вторник в местной прессе.

В соответствии с указом, Международная исламская академия будет создана на базе Ташкентского исламского института. Филиалы академии будут работать в Каракалпакстане, Самаркандской, Наманганской и Сурхандарьинской областях.

Документом также запланировано создание Научной школы хадиса (предание о словах и действиях пророка Мухаммеда) в форме высшего религиозно-просветительского образовательного учреждения.

"Международная исламская академия Узбекистана будет специализироваться на исследованиях истории ислама, изучении исламского права, акиды, суфизма, исламской экономики и финансов, а также иностранных языков — арабского, персидского, английского, русского, урду, турецкого и немецкого", — говорится в тексте документа.

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Кроме того, в комитете по делам религий при кабмине будет создан информационно-аналитический центр изучения религиозно-социальных процессов. Он будет заниматься анализом литературы и материалов прессы по религиозной тематике, выявлением факторов, оказывающих негативное воздействие на стабильность религиозно-социальной ситуации, а также разработкой рекомендаций по их устранению.

Мирзиеев в декабре 2017 года подписал указ о создании в стране Исламской академии Узбекистана. Кроме того, Мирзиеев в июне прошлого года подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте. Еще одно исламское научное учреждение — международный исследовательский центр имени Имама Аль-Бухари — возводится по инициативе президента в Самарканде.

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Теги:
Образование, студенты, Научная школа хадиса, Международная исламская академия, Узбекистан



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