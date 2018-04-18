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Учения ПВО

Узбекистан намерен подписать соглашения по ПВО с соседними странами СНГ

Sputnik / Михаил Мокрушин
Общество
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Соглашения планируется заключить с соседями Республики Узбекистан: Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Казахстаном

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Узбекистан планирует заключить двусторонние соглашения по противовоздушной обороне со всеми соседними странами СНГ, сообщил заместитель министра обороны — командующий войсками ПВО и ВВС Узбекистана генерал-майор Ахмад Бурханов.

Узбекские военнослужащие
CC BY-SA 4.0 / Министерство обороны РФ
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"На сегодняшний день прорабатываем и будем прорабатывать со всеми своими соседями взаимодействие… наверное, в ближайшее время подпишем с Казахстаном документ по двустороннему взаимодействию в вопросах ПВО", — цитирует министра РИА Новости.

Также, по словам Бурханова, аналогичные соглашения планируется заключить со всеми остальными соседями Республики Узбекистан — с Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном. В то же время Россия остается важным стратегическим партнером Республики, подчеркнул он.

"У нас в последние годы открытая политика, мы во всех вопросах, в том числе в вопросах обороны, рассматриваем как приоритет своих ближайших соседей, Центрально-Азиатский регион", — сказал Бурханов.

Как сообщил на открытии заседания комитета министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов, республика строит отношения со странами Содружества "с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, взаимной выгоды, равноправия и невмешательства во внутренние дела других государств… признания нерушимости и неизменности сложившихся межгосударственных границ". По словам главы республиканского военного ведомства, именно эти принципы заложены в основу новой оборонной доктрины Узбекистана.

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Теги:
ПВО, оборона, СНГ, Узбекистан



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