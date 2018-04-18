Узбекистан намерен подписать соглашения по ПВО с соседними странами СНГ

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Узбекистан планирует заключить двусторонние соглашения по противовоздушной обороне со всеми соседними странами СНГ, сообщил заместитель министра обороны — командующий войсками ПВО и ВВС Узбекистана генерал-майор Ахмад Бурханов.

"На сегодняшний день прорабатываем и будем прорабатывать со всеми своими соседями взаимодействие… наверное, в ближайшее время подпишем с Казахстаном документ по двустороннему взаимодействию в вопросах ПВО", — цитирует министра РИА Новости

Также, по словам Бурханова, аналогичные соглашения планируется заключить со всеми остальными соседями Республики Узбекистан — с Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном. В то же время Россия остается важным стратегическим партнером Республики, подчеркнул он.

"У нас в последние годы открытая политика, мы во всех вопросах, в том числе в вопросах обороны, рассматриваем как приоритет своих ближайших соседей, Центрально-Азиатский регион", — сказал Бурханов.

Как сообщил на открытии заседания комитета министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов, республика строит отношения со странами Содружества "с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, взаимной выгоды, равноправия и невмешательства во внутренние дела других государств… признания нерушимости и неизменности сложившихся межгосударственных границ". По словам главы республиканского военного ведомства, именно эти принципы заложены в основу новой оборонной доктрины Узбекистана.