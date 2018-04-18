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"Узбекские авиалинии" вводят дополнительные рейсы из Ташкента в Стамбул

© Flickr/ Jorge Franganillo
Общество
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Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 9 мая вводит дополнительные рейсы на направлении Ташкент —Стамбул — Ташкент, передает пресс-служба НАК.

Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям по следующему графику:

Среда:
HY-271 Ташкент 11:00 — Стамбул 14:25
HY-272 Стамбул 15:45 — Ташкент 22:20

Воскресенье:
HY-273 Ташкент 17:20 — Стамбул 20:45
HY-274 Стамбул 22:45 — Ташкент 05:20+1

Таким образом, НАК увеличивает частоту полетов в Стамбул с семи до девяти раз в неделю.

Напомним, в марте турецкая авиакомпания Turkish airlines начала выполнять регулярные пассажирские рейсы из Стамбула в Самарканд.

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Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Ташкент, Стамбул



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