"Узбекские авиалинии" вводят дополнительные рейсы из Ташкента в Стамбул

Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 9 мая вводит дополнительные рейсы на направлении Ташкент —Стамбул — Ташкент, передает пресс-служба НАК.

Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям по следующему графику:

Среда:

HY-271 Ташкент 11:00 — Стамбул 14:25

HY-272 Стамбул 15:45 — Ташкент 22:20

Воскресенье:

HY-273 Ташкент 17:20 — Стамбул 20:45

HY-274 Стамбул 22:45 — Ташкент 05:20+1

Таким образом, НАК увеличивает частоту полетов в Стамбул с семи до девяти раз в неделю.

Напомним, в марте турецкая авиакомпания Turkish airlines начала выполнять регулярные пассажирские рейсы из Стамбула в Самарканд.