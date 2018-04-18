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Военнослужащие армии Узбекистана

Узбекистан поднялся на 9 пунктов в рейтинге сильнейших армий мира

© ИА "Жахон"
Общество
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Среди республик постсоветского пространства выше всех поднялась Украина, она заняла 29 место, ближайший сосед Узбекистана Таджикистан расположился на 96 строчке

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В обновленном рейтинге "Military Strength Ranking" армия Узбекистана поднялась на 39-е место.

В прошлом году Узбекистан занимал в этом рейтинге 48-ю строчку.

По данным аналитической компании, вооруженные силы Узбекистана обладают 420 танками, 179 (в 2017 году было 166) самолетами, 715 боевыми машинами пехоты, 143 самоходками, 880 орудиями и 109 системами залпового огня. Ежегодный военный бюджет Узбекистана составляет 70 миллионов долларов.

Всего в рейтинге 2018 Military Strength Ranking представлены 136 стран. Сила армий оценивается по более чем 50 факторам. При составлении рейтинга учитывалась численность войск, количество военной техники для ведения боевых действий на суше, в воздухе и на море. При этом принимаются во внимание экономические ресурсы, которые страны могут потратить на вооружение.

Узбекистан в международных рейтингах
Sputnik
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Тройку лидеров возглавляют ядерные державы США, Россия, Китай. Среди республик постсоветского пространства выше всех поднялась Украина — она занимает 29-ю позицию. Далее следуют Узбекистан (39-я строчка), Беларусь (41-я строчка), Казахстан (50-я строчка), Азербайджан (53-я строчка), Туркменистан (80-я строчка), Грузия (82-я строчка), Армения (84-я строчка), Кыргызстан (91-я строчка), Таджикистан (96-я строчка), Латвия (105-я строчка), Эстония (108-я строчка).

Теги:
Армия, рейтинг, СНГ, Узбекистан



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