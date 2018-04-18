Спасатели МЧС Узбекистана обучались тушить пожары на полигоне в Беларуси

В конце января МЧС Узбекистана и Беларуси провели совместные учения под Ташкентом, где спасатели отработали взаимодействие в горных условиях

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Группа инструкторов-спасателей МЧС Узбекистана прошла обучение на базе института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского ведомства.

По данным пресс-службы, учебные курсы включали в себя изучение белорусского опыта по ознакомлению с пожарной аварийно-спасательной техникой и оборудованием, организации проведения аварийно-спасательных работ.

"В целях укрепления полученных теоретических знаний на полигоне оперативно-тактической подготовки проведены практические занятия по эвакуации пострадавших из железнодорожных вагонов, тушению пожара, поисково-спасательным работам в зоне разрушений и спасательным работам при ДТП", — говорится в сообщении.

Для учебной группы из Узбекистана были также организованы выездные занятия в Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, в пожарный аварийно-спасательный отряд управления ЧС Минска, в республиканский отряд специального назначения и государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение "Авиация" МЧС Беларуси, добавили в МЧС Узбекистана.

В конце января МЧС Узбекистана и Беларуси провели совместные учения под Ташкентом, где спасатели отработали взаимодействие в горных условиях. Учения были организованы в рамках плана мероприятий по сотрудничеству между спасателями двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017-2018 годы.