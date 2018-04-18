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Батарея в подъезде жилого дома

В Ташкенте с 1 мая подорожает горячая вода и отопление

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Уточняется, что повышение стоимости связано с ростом цен на энергоносители и материалы

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте с 1 мая вырастут тарифы на центральное отопление и горячую воду, передает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу "Таштеплоэнерго".

Издание уточняет, что повышение стоимости связано с ростом цен на энергоносители и материалы.

Кухонный кран.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Ташкенте с 1 мая подорожает холодная вода
Новый тариф на горячее водоснабжение для населения составит 4332 сума за кубометр воды при наличии прибора учета (сейчас — 3915,9 сума, рост — 10,6%) и 16917,49 сума с человека в месяц (сейчас — 15292,52) при оплате без счетчика (в общежитиях с общими душевыми — 12584,98 сума с человека, сейчас — 11376,16).

Тариф на центральное отопление увеличивается с 1323,86 до 1464,53 сума за квадратный метр отапливаемой площади.
Ранее тарифы на горячую воду и отопление повышались в июле 2017 года.

Напомним, с 1 мая также дорожает холодное водоснабжение.

Теги:
горячая вода, отопление, тарифы, Ташкент



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