Российские эпидемиологи представили средство для профилактики ВИЧ

Уникальный препарат представляет собой принципиально новое соединение, действие которого направлено на генную профилактику, генную терапию и молекулярную вакцинацию.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора создали уникальный препарат «Динавир», действие которого направлено на профилактику вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По ее словам, новое средство направлено на генную терапию, профилактику и молекулярную вакцинацию против ВИЧ. Сегодня его разработка приближается к стадии клинических испытаний.

С 18 по 20 апреля в Москве проходит VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. В мероприятии принимают участие около 3 тысяч делегатов из 53 стран мира. Его организует специализированное подразделение ООН совместно с Роспотребнадзорном.

В прошлом году тем роста случаев заболевания ВИЧ в России снизился до 2% по сравнению с 13,4% в 2012 году.