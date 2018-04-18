23:43 18 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус в центре по профилактике и борьбе со СПИДом

Российские эпидемиологи представили средство для профилактики ВИЧ

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0

Уникальный препарат представляет собой принципиально новое соединение, действие которого направлено на генную профилактику, генную терапию и молекулярную вакцинацию.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора создали уникальный препарат «Динавир», действие которого направлено на профилактику вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По ее словам, новое средство направлено на генную терапию, профилактику и молекулярную вакцинацию против ВИЧ. Сегодня его разработка приближается к стадии клинических испытаний.

С 18 по 20 апреля в Москве проходит VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. В мероприятии принимают участие около 3 тысяч делегатов из 53 стран мира. Его организует специализированное подразделение ООН совместно с Роспотребнадзорном.

В прошлом году тем роста случаев заболевания ВИЧ в России снизился до 2% по сравнению с 13,4% в 2012 году.

По теме

В Узбекистане трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на ВИЧ
Теги:
спид, лечение, Профилактика, Конференция, ВИЧ, Москва, ВИЧ, Профилактика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сборка ракет-носителей. Архивное фото
    Время – вперед!

    Казахстанско-российский космический ракетный комплекс "Байтерек" могут запустить в 2022 году – на три года раньше запланированного срока.

  • Рабочий красит фасад здания Банка. Архивное фото
    Будущее в тумане

    Sputnik попытался разобраться, каковы перспективы открытия банка ШОС со штаб-квартирой в Бишкеке, и какие проекты он мог бы кредитовать.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Переводная экономика

    Трудовая миграция из Таджикистана неизбежна, уверены эксперты. Как уезжающие на заработки граждане помогают экономике своей страны?

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Снова первый

    В Азербайджане состоялась церемония инаугурации президента Ильхама Алиева, одержавшего уверенную победу на выборах.

  • Полиция Польши
    Не нашли язык

    Поляки избили семерых белорусов в городе Голдап за то, что те разговаривали между собой на русском языке.

  • Учения МЧС
    Огненный рубеж

    Как пожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии отпраздновала свой столетний юбилей, читайте в материале Sputnik.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Из Голливуда - на нары

    Известный голливудский продюсер Степан Мартиросян будет передан правоохранительным органам Армении, где его обвиняют в мошенничестве.

  • Пограничный столб
    Сезон дождей

    Из-за ливней Латвия не успевает обустроить границу с Россией в срок: в этом году уже не удастся, получится ли в следующем?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе кабмина, 10 апреля 2018 года
    Крепкий орешек

    Премьер Литвы заявил, что не поддастся давлению президента республики Дали Грибаускайте. О чем поспорили первые лица государства?

  • Сборка ракет-носителей. Архивное фото
    Время – вперед!

    Казахстанско-российский космический ракетный комплекс "Байтерек" могут запустить в 2022 году – на три года раньше запланированного срока.

  • Рабочий красит фасад здания Банка. Архивное фото
    Будущее в тумане

    Sputnik попытался разобраться, каковы перспективы открытия банка ШОС со штаб-квартирой в Бишкеке, и какие проекты он мог бы кредитовать.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Переводная экономика

    Трудовая миграция из Таджикистана неизбежна, уверены эксперты. Как уезжающие на заработки граждане помогают экономике своей страны?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

В Москве назвали лауреатов премии Золотая маска — 2018
Опера, балет, театр: в Москве вручили "Золотую маску" талантам искусства
Ситуация в школе в Стерлитамаке, где ученик напал с ножом на одноклассницу
Что происходит на месте ЧП в башкирской школе
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054