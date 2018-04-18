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Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора

Узбекистан намерен ратифицировать протокол к Конвенции ООН против пыток

Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Генпрокурор заявил, что Узбекистан намерен присоединиться в Конвенции ООН против пыток вслед за изменениями, внесенными в уголовный кодекс республики

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистане рассматривается возможность ратификации факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в среду в рамках заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте заявил прокурор управления Генеральной прокуратуры Азиз Эшбеков.

"В скором времени по этому вопросу (ратификация протокола) будет принято решение после обсуждения на ведомственном уровне", — сказал
Эшбеков. Напомним, что после визита в республику в мае прошлого года Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна узбекский парламент принял совместное постановление, которое указывает на необходимость присоединения к этому документу.

Кроме того, планируется, что в этом году будет создан национальный превентивный механизм по предупреждению пыток, который предусматривает организацию мониторинга учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей и специальных приемников на предмет изучения обеспечения там прав и свобод человека.

Сотрудник следственного изолятора
© Sputnik / Владимир Песня
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Отметим, что подписанный Шавкатом Мирзиёевым в начале апреля закон усилил в стране ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Теперь применение пыток будет наказываться сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности.

Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Теги:
пытки, ООН, Узбекистан



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