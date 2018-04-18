Узбекистан намерен ратифицировать протокол к Конвенции ООН против пыток

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистане рассматривается возможность ратификации факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом в среду в рамках заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте заявил прокурор управления Генеральной прокуратуры Азиз Эшбеков.
"В скором времени по этому вопросу (ратификация протокола) будет принято решение после обсуждения на ведомственном уровне", — сказал
Эшбеков. Напомним, что после визита в республику в мае прошлого года Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна узбекский парламент принял совместное постановление, которое указывает на необходимость присоединения к этому документу.
Кроме того, планируется, что в этом году будет создан национальный превентивный механизм по предупреждению пыток, который предусматривает организацию мониторинга учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей и специальных приемников на предмет изучения обеспечения там прав и свобод человека.
Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.