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Молоток судьи

При парламенте Узбекистана появится комиссия по контролю деятельности судей

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Основной задачей комиссии станет анализ обращений и жалоб граждан, а также будет разработан механизм разрешения проблем совместно с Верховным судом и Высшим судейским советом

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В ближайшее время при Олий Мажлисе Республики Узбекистан заработает комиссия, которая займется мониторингом обращений и жалоб граждан на работу судей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам депутата Олий Мажлиса Шерзода Тухташева, выступившего в среду в Ташкенте на очередном заседании Международного пресс-клуба, сейчас в законодательной палате продолжается работа по организации деятельности новой структуры.

"Думаю, что во втором квартале этого года она (комиссия) уже заработает", — заметил народный избранник.

При этом он подчеркнул, что основной задачей парламентской комиссии станет анализ обращений и жалоб граждан. Кроме того, будет разработан механизм разрешения возникающих в судебной системе проблем совместно с Верховным судом и Высшим судейским советом. Тухташев также отметил, что в рамках такой работы при необходимости будут выработаны предложения по унификации отечественного законодательства, которое могло устареть, либо уже не отвечает требованиям.

Флаги Узбекистана и ООН
© ИА "Жахон"
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Отметим, что в 2021 году Узбекистан планирует стать полноправным членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Еще одна инициатива страны по
усилению работы в области прав человека — открытие офиса Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Ташкенте.

Это предложение было озвучено президентом Шавкатом Мирзиёевым в сентябре 2017 года в ходе визита в США на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном.

Теги:
жалоба, Олий Мажлис, Совет по правам человека ООН, Узбекистан



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