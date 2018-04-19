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ЧП в Стокгольме, где грузовик въехал в толпу людей

Обвиняемый в теракте Рахмат Акилов признался в убийстве людей в Стокгольме

© REUTERS / /Per Haljestam
Общество
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (28)
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Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 9 мая. Приговор ожидается во второй половине июня.

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года, в результате которого погибли пять человек, дал признательные показания в суде, сообщает РИА Новости.

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Акилов в суде о теракте: я хотел, чтобы Швеция перестала бороться с ИГ
В пятницу 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из пешеходных улиц в центре Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является гражданин Узбекистана 40-летний Рахмат Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 9 мая. Приговор ожидается во второй половине июня. В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении для Акилова и на его последующей высылке из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции. Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности. Акилов сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.

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Очевидцы теракта в Стокгольме рассказывают о произошедшем

Радио Швеции поясняет, что в среду суд Стокгольма закончил заслушивать тех потерпевших, которые находились на месте теракта и пострадали из-за него.

"Акилов признал преступление в отношении 130 из 149 истцов. В начале судебного разбирательства Акилов также признался в убийстве тех пятерых человек, которые погибли во время его акции", — сообщает радиостанция.

Вместе с тем обвиняемый не согласился с тем, что подверг преступным действиям еще 18 человек-потерпевших, которых также заслушал суд. Слушания по делу продолжатся в четверг и будут представлены свидетельства родственников погибших.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (28)
Теги:
теракт, Рахмат Акилов, Стокгольм



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