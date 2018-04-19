Чемпионат дружественных армий стран СНГ стартовал в Москве

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Чемпионат дружественных армий государств-участников СНГ "Командирские старты" открылся в Москве в спортивном зале ЦСКА, сообщает Минобороны России.

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекистан впервые примет участие в военно-спортивных играх СНГ

"Данный чемпионат пройдет по 20 апреля включительно. Всего в турнире примут участие военнослужащие из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана", — говорится в сообщении.

В программу чемпионата входят два командных вида спорта и четыре личных дисциплины: легкоатлетическая эстафета, плавание, стрельба из штатного или табельного оружия, гимнастика и легкая атлетика.

"Командирские старты" как соревнования впервые были проведены в Вооруженных силах России в 2013 году. В 2015 году впервые были включены в программу спартакиад дружественных армий государств-участников СНГ.