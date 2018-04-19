Узбекские пограничники вернули на родину нелегала из Таджикистана

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекские пограничники вернули на родину гражданина Таджикистана, который нелегально перешел границу, сообщает корреспондент Sputnik.
По информации источника в пограничных войсках Службы государственной безопасности Узбекистана, нарушитель был задержан в Узунском районе Сурхандарьинской области.
С учетом этих обстоятельств было принято решение воздержаться от возбуждения в отношении Бегалиева уголовного дела и передать его пограничникам из Таджикистана.
По данным ПВ СГБ, в прошлом году узбекская сторона возвратила на родину 25 граждан Таджикистана, нарушивших границу непреднамеренно. Источник подчеркнул, что такая практика соответствует духу добрососедства между двумя государствами.