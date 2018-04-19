Узбекские пограничники вернули на родину нелегала из Таджикистана

По данным ПВ СГБ, в прошлом году узбекская сторона возвратила на родину 25 граждан Таджикистана, нарушивших границу непреднамеренно

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекские пограничники вернули на родину гражданина Таджикистана, который нелегально перешел границу, сообщает корреспондент Sputnik.

По информации источника в пограничных войсках Службы государственной безопасности Узбекистана, нарушитель был задержан в Узунском районе Сурхандарьинской области.

© Sputnik / Амир Исаев Узбекско-таджикское счастье без границ, или В гости со слезами на глазах

Им оказался Бегалиев Нормурод Бегалиевич, 1998 года рождения. Как выяснилось, задержанный является полным сиротой и имеет признаки психического заболевания. Установлено, что нарушение им границы было непреднамеренным, какого-либо умысла совершения противоправных действий в Узбекистане он не вынашивал.

С учетом этих обстоятельств было принято решение воздержаться от возбуждения в отношении Бегалиева уголовного дела и передать его пограничникам из Таджикистана.

По данным ПВ СГБ, в прошлом году узбекская сторона возвратила на родину 25 граждан Таджикистана, нарушивших границу непреднамеренно. Источник подчеркнул, что такая практика соответствует духу добрососедства между двумя государствами.