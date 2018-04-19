В Узбекистане запретили отказывать в работе из-за судимости

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о поправках в Трудовой кодекс республики, запрещающий работодателям отказывать в приеме на работу гражданам из-за имевшейся судимости либо судимости его родственников, текст документа обнародован в четверг в местной прессе.

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В соответствии с поправками, категория "лиц, ранее осужденных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, либо в связи с судимостью их близких родственников" включена в перечень лиц, отказ в приеме на работу которым считается по ТК незаконным.

В соответствии с ТК, в Узбекистане запрещена дискриминация в трудовых отношениях. Однако прежде в законодательстве конкретно не было предусмотрено право на труд и свободный выбор работы ранее осужденного лица либо имеющего близких осужденных родственников.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне 2017 года указал на существующие ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки. По данным МВД страны, в 2017 году около 18 тысяч граждан Узбекистана, которые ранее числились в списках членов религиозно-экстремистских течений, вернулись к нормальной жизни, в том числе порядка 10 тысячи из них были трудоустроены.