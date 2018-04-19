Медведев поздравил коллектив Кандымского ГПК с досрочным началом работы

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Кандымского газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в Узбекистане.

Также участников и гостей церемонии открытия ГПЗ с досрочным началом работы, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Благодаря добросовестному труду многотысячного коллектива инженеров, геологов и строителей комплекс был возведён в рекордный срок – всего за два года. Предприятие отвечает самым современным технологическим требованиям по эффективности переработки и экологической безопасности. Сегодня при мощности 8,1 млрд кубометров природного газа в год комплекс станет одним из крупнейших в Центральной Азии. И будет играть ключевую роль в обустройстве Кандымского месторождения", — заявил Медведев в телеграмме.

Sputnik В Узбекистане запустили в эксплуатацию Кандымский ГПК

Также он подчеркнул, что открытие Кандымского ГПК способствует дальнейшему развитию нефтегазового сектора и всей экономики Узбекистана. Кроме того, это событие станет ещё одним наглядным подтверждением широких возможностей для российско-узбекистанского партнёрства в энергетике, поскольку в рамках проекта "Кандым-Хаузак-Шады" планируется добыть более 200 миллиардов кубометров газа.

В феврале 2015 года "Лукойл" и консорциум подрядчиков во главе с Hyundai Engineering подписали контракт на поставку оборудования и строительство Кандымского ГПК стоимостью 2,66 миллиарда долларов. Строительство комплекса производительностью 8,1 миллиарда кубометров газа началось в апреле 2016 года. Общий объем инвестиций в этот проект на первой фазе оцениваются в 3,3 миллиарда долларов.