Мирзиёев готов подписать соглашение о строительстве АЭС совместно с Россией

Шавкат Мирзиёев заявил, что в этом году будет подписан документ о начале строительства атомной электростанции совместно с "Росатомом"

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан рассчитывает в текущем году подписать с РФ соглашение о строительства АЭС, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса.

"Скоро, наверное, в этом году мы подпишем (соглашение — Прим. редакции) о начале строительстве АЭС. Все то, что мы подписываем и договариваемся с Путиным, остается в силе и берется на особый контроль", — сказал президент на церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса

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Отметим, что ранее российская сторона предложила построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

При этом Россия готова предложить несколько вариантов финансирования проекта, в том числе на условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй). В прошлом году 29 декабря между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

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С российской стороны документ подписан генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, от имени правительства Узбекистана — заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым. Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.