Мирзиёев готов подписать соглашение о строительстве АЭС совместно с Россией

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан рассчитывает в текущем году подписать с РФ соглашение о строительства АЭС, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса.
"Скоро, наверное, в этом году мы подпишем (соглашение — Прим. редакции) о начале строительстве АЭС. Все то, что мы подписываем и договариваемся с Путиным, остается в силе и берется на особый контроль", — сказал президент на церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса
При этом Россия готова предложить несколько вариантов финансирования проекта, в том числе на условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй). В прошлом году 29 декабря между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.