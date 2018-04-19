Свидетелей допросят по видеоконференцсвязи: поправки вступили в силу

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции.
Закон о поправках был принят законодательной (нижней) палатой парламента и одобрен Сенатом в марте. В соответствии с документом, указанные поправки вступят в силу спустя полгода со дня опубликования закона — 19 октября 2018 года.
"По инициативе суда или по ходатайству участников уголовного процесса открытое разбирательство уголовных дел в судах может проводиться с использованием аудио- и видеозаписи, а также в режиме видеоконференцсвязи", – указывается в тексте закона.
Поправки также предоставляют право публикаций на официальном веб-сайте суда судебных решений, вступивших в законную силу, с согласия участников уголовного процесса. Исключение составят судебные решения по делам, рассмотренным в закрытом режиме.
"Установленный срок в шесть месяцев связан с тем, что судебным и правоохранительным органам необходимо создать соответствующие технические условия реализации данных поправок", — пояснили РИА Новости в информационной службе Сената.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в апреле 2017 года утвердил меры по совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений. В апреле в Узбекистане введено уголовное наказание за фальсификацию доказательств вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет. Также увеличен максимальный срок наказания за применение пыток – с восьми до десяти лет.