Свидетелей допросят по видеоконференцсвязи: поправки вступили в силу

Раньше допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых проводился непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем, теперь это можно сделать с помощью видеоконференцсвязи

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции.

Закон о поправках был принят законодательной (нижней) палатой парламента и одобрен Сенатом в марте. В соответствии с документом, указанные поправки вступят в силу спустя полгода со дня опубликования закона — 19 октября 2018 года.

"По инициативе суда или по ходатайству участников уголовного процесса открытое разбирательство уголовных дел в судах может проводиться с использованием аудио- и видеозаписи, а также в режиме видеоконференцсвязи", – указывается в тексте закона.

JOHN MACDOUGALL / AFP Все комнаты для допросов к 2018 году оснастят системой видеонаблюдения

В соответствии с поправками, личная переписка и телеграфные сообщения могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, отправлявших и получавших эти письма и сообщения. В противном случае они оглашаются и исследуются на закрытом судебном заседании.

Поправки также предоставляют право публикаций на официальном веб-сайте суда судебных решений, вступивших в законную силу, с согласия участников уголовного процесса. Исключение составят судебные решения по делам, рассмотренным в закрытом режиме.

"Установленный срок в шесть месяцев связан с тем, что судебным и правоохранительным органам необходимо создать соответствующие технические условия реализации данных поправок", — пояснили РИА Новости в информационной службе Сената.

Пресс-служба ГУВД В ГУВД появился специальный комплекс для проведения допросов

В настоящий момент в соответствии с УПК республики допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых проводится непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в апреле 2017 года утвердил меры по совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений. В апреле в Узбекистане введено уголовное наказание за фальсификацию доказательств вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет. Также увеличен максимальный срок наказания за применение пыток – с восьми до десяти лет.