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Сотрудник больницы в операционной

Выпрыгнувшего из горящей "Зимней вишни" мальчика выписали из больницы

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Трагедия в Кемерово (24)
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В Областной клинической больнице в Кемерово сейчас остается еще один пострадавший — также выпрыгнувший из ТЦ во время пожара 18-летний парень

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Врачи в пятницу выписали 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы после того, как он выпрыгнул с четвертого этажа горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Областной детской клинической больницы.

При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал, что бабушка станет опекуном мальчика.

"Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации", — сообщил собеседник агентства.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik / Александр Кряжев
Названа причина пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
В детской областной больнице мальчик провел почти месяц. Повторная реабилитация ребенка назначена на конец мая.

Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского в Кемерово сейчас остается еще один пострадавший — также выпрыгнувший из ТЦ 18-летний парень.

Тема:
Трагедия в Кемерово (24)

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Теги:
Зимняя вишня, больница, пожар, Кемерово



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