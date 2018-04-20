ООН направит восемь миллионов долларов на борьбу с коррупцией в Узбекистане

В частности, будет проведен анализ национального антикоррупционного законодательства, а также его усовершенствуют и адаптируют к международным стандартам

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Программа развития ООН и Министерство юстиции Узбекистана заключили соглашение о реализации в 2018-2020 годах проекта по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Минюста.

"Трехлетний проект с бюджетом в восемь миллионов долларов является масштабным комплексом мероприятий по противодействию коррупции и охватывает практически все сферы", — говорится в сообщении.

Проект был совместно разработан Минюстом, Генпрокуратурой Узбекистана и ПРООН.

В рамках соглашения стороны планируют реализовать мероприятия по пяти направлениям. В частности, с привлечением международных экспертов будут проведены анализ национального антикоррупционного законодательства, его усовершенствование и адаптация к международным стандартам, а также обязательствам Узбекистана в рамках международных договоров о борьбе с коррупцией.

Трехлетняя программа также предусматривает реализацию единой медиастратегии по развитию нетерпимости к коррупции в обществе, внедрение инновационных методик подготовки государственных служащих, развитие сотрудничества Узбекистана с международными институтами по борьбе с коррупцией, добавили в Минюсте.

В январе в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". В феврале президент страны Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов. Глава Узбекистана также распорядился подготовить в 2018 году семь проектов законов в рамках госпрограммы по противодействию коррупции в стране.