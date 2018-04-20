Узбекистан отправится на заседание начальников генштабов стран СНГ в Казани

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил восьми стран СНГ пройдет в пятницу в Казани, передает Минобороны России.
В частности, в Казань приедут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
"В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ", — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.