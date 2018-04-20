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Узбекистан отправится на заседание начальников генштабов стран СНГ в Казани

Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют угрозы военной безопасности на пространстве СНГ

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил восьми стран СНГ пройдет в пятницу в Казани, передает Минобороны России.

узбекские военные
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"Заседание пройдет под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России — первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Планируется участие восьми делегаций оборонных ведомств государств — участников СНГ", — говорится в сообщении.

В частности, в Казань приедут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ", — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.

Теги:
Вооруженные силы, Казань, СНГ, Узбекистан



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