В Узбекистане внутренние ID-карты станут внедрять с ноября

Президент поручил соответствующим ведомствам в срок до 1 ноября обеспечить пилотный запуск проекта по внедрению ID-карт в Ташкенте за счет внебюджетных средств

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Национальные ID-карты начнут внедрять в Узбекистане с 1 ноября, пилотный проект будет запущен в Ташкенте.

Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте национальной системы законодательства.

Первоначально внедрение национальных ID-карт в Узбекистане предполагалось начать в июле. Однако по предложению МВД страны и профильных министерств и ведомств было решено осуществить этот процесс поэтапно.

"Согласиться с предложением… о внедрении вместо существующей системы паспортов, свидетельств о рождении и других документов, удостоверяющих личность (внутри республики), за исключением водительских прав, системы идентификационных карт (ID-карт)", — говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, ID-карта будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг.

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Президент поручил соответствующим ведомствам в срок до 1 ноября обеспечить пилотный запуск проекта по внедрению ID-карт в Ташкенте за счет внебюджетных средств, говорится в постановлении.

Мирзиёев в августе 2017 года подписал указ об отмене с 1 января 2019 года разрешения (стикера) на выезд за границу для граждан республики и введении в действие заграничных паспортов. Система стикеров, предоставляющая право выезда в страны, с которыми Узбекистан установил визовый режим, действует с 1995 года.

Ранее планировалось, что действующий биометрический паспорт гражданина республики будет использоваться на территории Узбекистана, а для поездок за рубеж будут внедрены заграничные паспорта. В свою очередь, многие эксперты и специалисты предложили вместо второго паспорта использовать ID-карты. В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические. С 1 июля 2014 года решением правительства республики граждане Узбекистана выезжают за границу исключительно по биометрическим паспортам. Срок обмена — до 1 июля 2018 года.