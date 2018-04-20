МВД Узбекистана и Турции разрабатывают правовую базу для сотрудничества

Стороны провели экспертное совещание, где были разработаны предложения по созданию механизма двустороннего сотрудничества в сферах образования, обеспечения безопасности и противодействия преступности.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Даврон Назармухамедов и замглавы МВД Турции Ахмет Авшар в Ташкенте обсудили вопросы разработки механизма двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и противодействия преступности, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

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По данным пресс-службы, в ходе переговоров с делегацией МВД Турции состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в правоохранительной сфере.

Стороны провели экспертное совещание, где были разработаны предложения по созданию механизма двустороннего сотрудничества в сферах образования, обеспечения безопасности и противодействия преступности.

Назармухамедов рассказал членам турецкой делегации об осуществляемых в органах внутренних дел Узбекистана реформах, работе по внедрению в сферу ИКТ, сообщили в МВД.

Авшар в свою очередь отметил, что принятое Узбекистаном решение о введении с 10 февраля безвизового режима сроком на 30 дней для граждан Турции стало важным шагом к дальнейшему укреплению дружеских связей между странами, добавили в МВД.

Ранее МВД Узбекистана сообщало, что активизирует работу по созданию межведомственных координационных групп с иностранными правоохранительными ведомствами, а также в сфере подготовки и стажировки кадров за рубежом. В частности, в настоящее время МВД создало межведомственные координационные группы с коллегами из России, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прорабатываются вопросы создания аналогичных групп с Азербайджаном, Беларусью, Кыргызстаном, Туркменистаном, и в перспективе — с Афганистаном, Пакистаном и Турцией.