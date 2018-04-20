13:43 20 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Папка с документами

МВД Узбекистана и Турции разрабатывают правовую базу для сотрудничества

Spuntik / Дмитрий Астахов
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0

Стороны провели экспертное совещание, где были разработаны предложения по созданию механизма двустороннего сотрудничества в сферах образования, обеспечения безопасности и противодействия преступности.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Даврон Назармухамедов и замглавы МВД Турции Ахмет Авшар в Ташкенте обсудили вопросы разработки механизма двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и противодействия преступности, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Боевики террористической группировки Исламское государство (Запрещена в РФ)
KARAM AL-MASRI / AFP
МВД Узбекистана и турецкое бюро Интерпола активизировали поиск террористов
По данным пресс-службы, в ходе переговоров с делегацией МВД Турции состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в правоохранительной сфере.

Стороны провели экспертное совещание, где были разработаны предложения по созданию механизма двустороннего сотрудничества в сферах образования, обеспечения безопасности и противодействия преступности.

Назармухамедов рассказал членам турецкой делегации об осуществляемых в органах внутренних дел Узбекистана реформах, работе по внедрению в сферу ИКТ, сообщили в МВД.

Авшар в свою очередь отметил, что принятое Узбекистаном решение о введении с 10 февраля безвизового режима сроком на 30 дней для граждан Турции стало важным шагом к дальнейшему укреплению дружеских связей между странами, добавили в МВД.

Ранее МВД Узбекистана сообщало, что активизирует работу по созданию межведомственных координационных групп с иностранными правоохранительными ведомствами, а также в сфере подготовки и стажировки кадров за рубежом. В частности, в настоящее время МВД создало межведомственные координационные группы с коллегами из России, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прорабатываются вопросы создания аналогичных групп с Азербайджаном, Беларусью, Кыргызстаном, Туркменистаном, и в перспективе — с Афганистаном, Пакистаном и Турцией.

По теме

Узбекистан вводит безвизовый режим с семью странами
Теги:
МВД Узбекистана, Турция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Армении Серж Саргсян принял председателя Гос.комитета по градостроительству при Правительстве Нарека Саргсяна (19 марта 2018). Ереван
    Я остаюсь!

    В Армении продолжается формирование нового кабинета министров. Кто из состава предыдущего правительства сохранит свои портфели?

  • Министр образования Латвии Карлис Шадурскис в Латвийском университете
    Латышский и точка!

    Министр образования Латвии настаивает, чтобы иностранные преподаватели без знания латышского языка не привлекались на работу в вузы.

  • Игналинская АЭС
    Без паники!

    Вильнюс ответил на требование Минска объяснить, что произошло на остановленной Игналинской АЭС в Литве в начале апреля.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
Сын Че Гевары открыл в Крыму экспозицию, посвященную своему отцу
Сын Эрнесто Че Гевары: на Кубе знают, что Крым — это Россия
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054