Две новые заставы появились на узбекско-таджикской границе

На современных заставах на таджикско-узбекской границе имеются учебные классы, библиотеки, столовые, казармы, душевые и комнаты для отдыха пограничников

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Две новые пограничные заставы сданы в эксплуатацию на территории Аштского района Согдийской области на севере Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

© AP Photo / Eric Gay Пограничная неминность: когда Узбекистан и Таджикистан обезвредят рубежи

В церемонии открытия погранзастав на таджикско-узбекской границе приняли участие секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххорзода и первый заместитель главы Согда Рустам Рахматзода.

На строительство и оборудование пограничной заставы "Мехробод" было потрачено 18 миллионов сомони, выделенных госэнергохолдингом "Барки точик".

На заставу "Пунук" было потрачено 5,4 миллиона сомони, она оборудована за счет средств бюджета Согдийской области.

На современных заставах на таджикско-узбекской границе имеются учебные классы, библиотеки, столовые, казармы, душевые и комнаты для отдыха пограничников.