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На таджикско-узбекской границе. Архивное фото

Две новые заставы появились на узбекско-таджикской границе

CC BY 2.0 / upyernoz / Tajik-Uzbek Border
Общество
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (42)
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На современных заставах на таджикско-узбекской границе имеются учебные классы, библиотеки, столовые, казармы, душевые и комнаты для отдыха пограничников

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Две новые пограничные заставы сданы в эксплуатацию на территории Аштского района Согдийской области на севере Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

Установка ограждения на границе, архивное фото
© AP Photo / Eric Gay
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В церемонии открытия погранзастав на таджикско-узбекской границе приняли участие секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххорзода и первый заместитель главы Согда Рустам Рахматзода.

На строительство и оборудование пограничной заставы "Мехробод" было потрачено 18 миллионов сомони, выделенных госэнергохолдингом "Барки точик".

На заставу "Пунук" было потрачено 5,4 миллиона сомони, она оборудована за счет средств бюджета Согдийской области.

На современных заставах на таджикско-узбекской границе имеются учебные классы, библиотеки, столовые, казармы, душевые и комнаты для отдыха пограничников.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (42)
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан



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