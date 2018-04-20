Red Wings открывает рейсы из Москвы в Навои, Наманган и Фергану

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Авиакомпания Red Wings с мая откроет прямые регулярные рейсы из Москвы в Узбекистан по трем направлениям: в Навои, Наманган и Фергану, пишет пресс-служба перевозчика.
Вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово на самолетах Airbus A321.
Авиабилет в одну сторону из российской столицы в Навои и Наманган обойдется в 9625 рублей, перелет в Фергану выйдет чуть дороже — 10 780 рублей.
Полеты будут выполняться по следующему расписанию:
WZ403/404 Москва — Навои — Москва (с 18.05 по пятницам);
WZ405/406 Москва — Наманган — Москва (с 17.05 по четвергам);
WZ407/408 Москва — Фергана — Москва (с 14.05 по понедельникам).
Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила об открытии рейса Москва — Карши — Москва. Полеты начнут осуществляться со второго мая 2018 года.