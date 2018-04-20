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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Домодедово.

Red Wings открывает рейсы из Москвы в Навои, Наманган и Фергану

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово на самолетах Airbus A321

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Авиакомпания Red Wings с мая откроет прямые регулярные рейсы из Москвы в Узбекистан по трем направлениям: в Навои, Наманган и Фергану, пишет пресс-служба перевозчика.

Вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово на самолетах Airbus A321.

Авиабилет в одну сторону из российской столицы в Навои и Наманган обойдется в 9625 рублей, перелет в Фергану выйдет чуть дороже — 10 780 рублей.

Полеты будут выполняться по следующему расписанию:

WZ403/404 Москва — Навои — Москва (с 18.05 по пятницам);
WZ405/406 Москва — Наманган — Москва (с 17.05 по четвергам);
WZ407/408 Москва — Фергана — Москва (с 14.05 по понедельникам).

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила об открытии рейса Москва — Карши — Москва. Полеты начнут осуществляться со второго мая 2018 года.

Теги:
Red Wings, Навои, Наманган, Фергана, Москва



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