Узбекистан и страны СНГ намерены сотрудничать в сфере беспилотной авиации

Очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил восьми стран СНГ прошло в пятницу в Казани

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Генеральные штабы стран СНГ намерены сотрудничать в области применения беспилотной авиации, в том числе в противодействии ей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

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Как сообщает РИА Новости , на заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казань приехали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал Герасимов.

Кроме того, в ходе заседания начальники генеральных штабов заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.

Герасимов отметил: заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет "хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений".