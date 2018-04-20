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Модель проектируемого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата

Узбекистан и страны СНГ намерены сотрудничать в сфере беспилотной авиации

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил восьми стран СНГ прошло в пятницу в Казани

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Генеральные штабы стран СНГ намерены сотрудничать в области применения беспилотной авиации, в том числе в противодействии ей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

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Узбекистан отправится на заседание начальников генштабов стран СНГ в Казани
Как сообщает РИА Новости, на заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казань приехали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал Герасимов.

Кроме того, в ходе заседания начальники генеральных штабов заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.

Герасимов отметил: заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет "хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений".

Теги:
Вооруженные силы, Беспилотник, СНГ, Узбекистан



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