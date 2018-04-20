МВД Таджикистана призывает водителей соблюдать ПДД в Узбекистане

Ведомство напоминает, что на территорию Узбекистана нельзя заезжать на машинах с тонированными стеклами.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана призывает таджикских автолюбителей соблюдать правила дорожного движения в Узбекистане.

Соответствующее обращение УГАИ МВД Таджикистана опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел РТ

Ведомство обращает внимание таджикистанцев на то, что на территорию Узбекистана нельзя заезжать на машинах с тонированными стеклами.

Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 19 марта 2018 года ратифицировала подписанное в ходе госвизита Мирзиёева соглашение "О взаимных поездках граждан", согласно которому граждане Таджикистана и Узбекистана могут без оформления визы находиться на территории соседнего государства до 30 дней, но при этом должны зарегистрироваться, если поездка длится более трех суток.