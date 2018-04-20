20:02 20 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Водитель за рулем автомобиля

МВД Таджикистана призывает водителей соблюдать ПДД в Узбекистане

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
125 0 0

Ведомство напоминает, что на территорию Узбекистана нельзя заезжать на машинах с тонированными стеклами.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана призывает таджикских автолюбителей соблюдать правила дорожного движения в Узбекистане.

Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связующего Самарканд и Пенджикент
© Facebook / Негматулло Мирсаидов
Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу безвизовый режим
Соответствующее обращение УГАИ МВД Таджикистана опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел РТ.

Ведомство обращает внимание таджикистанцев на то, что на территорию Узбекистана нельзя заезжать на машинах с тонированными стеклами.

Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 19 марта 2018 года ратифицировала подписанное в ходе госвизита Мирзиёева соглашение "О взаимных поездках граждан", согласно которому граждане Таджикистана и Узбекистана могут без оформления визы находиться на территории соседнего государства до 30 дней, но при этом должны зарегистрироваться, если поездка длится более трех суток.

Теги:
водители, ПДД, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

  • Французский истребитель Мираж
    "Мираж" над Эстонией

    В мае на натовскую авиабазу "Эмари" в Эстонию прилетят четыре французских истребителя Mirage 2000-5, которые примут эстафету у итальянских летчиков.

  • Регионы России. Крым
    Планы на Крым

    Президент Южной Осетии заявил о планах развивать отношения с Крымом –протокол о намерениях планируется подписать уже сегодня.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Лавров высмеял доводы Британии о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054