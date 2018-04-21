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Движение транспорта в городе Ташкенте

Замены не будет: МВД опровергло информацию об автономерах

© Sputnik / Алексей Бабушкин
Общество
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В Министерстве внутренних дел заявили, что информация о введении номеров нового образца в Узбекистане не соответствует действительности

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана опровергло сообщения о том, что в республике планируется замена государственных регистрационных номерных знаков автомототранспортных средств.

Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные ведомства.

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Ранее информация о замене автономеров появилась в ряде местных СМИ.

Однако в соответсвии с Постановлением кабинета министров Узбекистана от 27 июня 2007 года "государственные регистрационные номера соответствуют международным требованиям и стандартам".

Отметим, что в Постановлении "Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов" содержатся предложения соответствующих министерств и ведомств внедрить систему учета транспортных средств, предусматривающую замену действующих номеров на международные образцы, отмену бумажных документов на транспортные средства с прикреплением соответствующей информации к идентификационным картам (ID-карты) владельцев транспортных средств.

В МВД отметили, что в данном документе речь идет только о создании современной системы учета транспортных средств.

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