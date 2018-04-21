МИД Узбекистана и делегация МГИМО обсудили совместные проекты

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана и МГИМО в контексте развития узбекско-российских отношений в образовательной сфере

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Проректор МГИМО Артем Мальгин в субботу, 21 апреля, обсудил в Министерстве иностранных дел Узбекистана вопросы реализации совместных проектов в образовательной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"В МИД Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Московского государственного института международных отношений (университета) во главе с проректором Артемом Мальгиным", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана и МГИМО в контексте развития узбекско-российских отношений в образовательной сфере.

В частности, в центре внимания находились практические вопросы реализации конкретных совместных проектов в рамках мер по коренному совершенствованию системы МИД Узбекистана, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что это второй визит руководства российского вуза в Узбекистан за последние два месяца.

В конце марта ректор МГИМО Анатолий Торкунов согласовал с руководством МИД республики практические шаги по укреплению взаимодействия в подготовке специалистов в области международной экономики, правоведения, синхронного перевода, журналистики и на других востребованных направлениях.