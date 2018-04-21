20:09 21 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Здание МИД Узбекистана

МИД Узбекистана и делегация МГИМО обсудили совместные проекты

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
6320

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана и МГИМО в контексте развития узбекско-российских отношений в образовательной сфере

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Проректор МГИМО Артем Мальгин в субботу, 21 апреля, обсудил в Министерстве иностранных дел Узбекистана вопросы реализации совместных проектов в образовательной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов во время встречи в УМЭД
МИД Узбекистана и МГИМО обсудили сотрудничество в сфере подготовки кадров
"В МИД Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Московского государственного института международных отношений (университета) во главе с проректором Артемом Мальгиным", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана и МГИМО в контексте развития узбекско-российских отношений в образовательной сфере.

В частности, в центре внимания находились практические вопросы реализации конкретных совместных проектов в рамках мер по коренному совершенствованию системы МИД Узбекистана, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что это второй визит руководства российского вуза в Узбекистан за последние два месяца.

В конце марта ректор МГИМО Анатолий Торкунов согласовал с руководством МИД республики практические шаги по укреплению взаимодействия в подготовке специалистов в области международной экономики, правоведения, синхронного перевода, журналистики и на других востребованных направлениях.

Теги:
Узбекистан, Россия, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Житель Ростова-на-Дону превратил подъезд хрущевки в итальянскую парадную
Как попасть в итальянскую парадную не выходя из собственной "хрущевки"
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054