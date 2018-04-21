20:09 21 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу

В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу

Фото: Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
5410

В состязаниях принимают участие спортсмены Центральной Азии, России и Украины

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Шахрисабзе проходит Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан.

В крупном спортивном мероприятии примут участие спортсмены Центральной Азии, России и Украины.

Отметим, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать и утвердить программу комплексных мер по дальнейшему развитию и популяризации кураша.

В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу
Фото: Рамиз Бахтияров
В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу

Он отметил, что республиканские и международные турниры должны стать регулярными, а для систематизации информации об участниках внедрят автоматизированную базу спортсменов.

Поднимать популярность кураша в республике планируется с помощью рекламных кампаний и демонстрации социальных роликов.

В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу
Фото: Рамиз Бахтияров
В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу

Центр кураша при Федерации кураша Узбекистана разместится в Ташкенте по адресу улица Корходжаота, дом 25.

Кураш (в переводе — "достижение цели честным путем") — вид национальной борьбы на поясах, традиционный у тюркских народов, который официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО. Этот вид единоборства появился на территории современного Узбекистана предположительно около трёх с половиной тысяч лет назад.

Кураш — национальный вид единоборств
Кураш — национальный вид единоборств
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Житель Ростова-на-Дону превратил подъезд хрущевки в итальянскую парадную
Как попасть в итальянскую парадную не выходя из собственной "хрущевки"
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054