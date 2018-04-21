Актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В субботу, 21 апреля, не стало актрисы Нины Дорошиной. Она умерла в Москве в возрасте 83 лет от остановки сердца.
Эту информацию подтвердили в московском театре "Современник", где служила актриса.
Актриса жила одна, и в последнее время тяжело болела. В прошлом году у Дорошиной отнялись ноги. Позавчера она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.
После окончания Театрального училища им. Щукина Нина Дорошина поступила в театр "Современник", в котором прослужила до самой смерти.
В театре актриса сыграла более 15 ролей, в ее послужном списке также более 20 киноработ.
Она снялась в фильме "Первый троллейбус", "По семейным обстоятельствам".
Однако поистине всенародную славу и любовь зрителей Нине Дорошиной принесла роль Надюхи в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби", снятом в 1984 году. Режиссер увидел ее в спектакле "Любовь и голуби" и решил снять по спектаклю фильм, пригласив актрису на главную роль.
В 1985 году артистке было присвоено звание Народной артистки РСФСР.
В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета.
В 2010 году — орденом Дружбы.
О дне и времени прощания будет сообщено позднее.