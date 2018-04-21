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Кадр из фильм Любовь и голуби Владимира Меньшова

Актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни

Фото: Мосфильм
Общество
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Артистка умерла у себя дома от остановки сердца

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В субботу, 21 апреля, не стало актрисы Нины Дорошиной. Она умерла в Москве в возрасте 83 лет от остановки сердца.

Эту информацию подтвердили в московском театре "Современник", где служила актриса.

Виктор Тульчинский и Нина Дорошина
© Sputnik / Григорий Сысоев
Виктор Тульчинский и Нина Дорошина

Актриса жила одна, и в последнее время тяжело болела. В прошлом году у Дорошиной отнялись ноги. Позавчера она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.

После окончания Театрального училища им. Щукина Нина Дорошина поступила в театр "Современник", в котором прослужила до самой смерти.
В театре актриса сыграла более 15 ролей, в ее послужном списке также более 20 киноработ.

Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме Строится мост.
© Sputnik / РИА Новости
Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".

Она снялась в фильме "Первый троллейбус", "По семейным обстоятельствам".

Однако поистине всенародную славу и любовь зрителей Нине Дорошиной принесла роль Надюхи в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби", снятом в 1984 году. Режиссер увидел ее в спектакле "Любовь и голуби" и решил снять по спектаклю фильм, пригласив актрису на главную роль.

В 1985 году артистке было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета.

В 2010 году — орденом Дружбы.

О дне и времени прощания будет сообщено позднее.




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