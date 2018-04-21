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Сотрудник милиции осматривает автомобиль

В УБДД опровергли наличие "палочной системы" для инспекторов

AP Photo / Mikhail Metzel
Общество
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Барат Маменов рассказал о профессиональных обязанностях инспекторов УБДД

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальник УБДД Барат Маменов опроверг существование так называемой "палочной системы" для инспекторов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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В среде водителей, а также в социальных сетях и зарубежных СМИ уже на протяжении многих лет муссируются слухи о существовании в УБДД (наследник ГАИ — прим. редакции) "палочной системы", в рамках которой инспекторы должны ежедневно штрафовать определенное количество автовладельцев. В частности, назывались цифры об обязательных 15-20 протоколах в день.

"Никакой "палочной системы" нет. То ест нет никакой нагрузки, чтобы инспекторы выявляли именно какое-то определенное количество правонарушений, такой установки нет. Каждый инспектор дорожно-патрульной службы несет службу на своей территории и при выявлении любого правонарушения естественно оформляет протоколы", — рассказал корреспонденту Sputnik Барат Маменов.

Отметим, что с 1 апреля в Ташкенте заработала новая система рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел.

Как отмечал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев, главный критерий оценки рейтинга — это отношение населения к работе сотрудников правоохранительных органов, в том числе непосредственно к их руководителям.

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Кроме того, в работу инспекторов УБДД столицы в ближайшее время планируется внедрить так называемый "электронный протокол". Этот процесс подразумевает использование специальной техники — мобильных планшетов или терминалов, которые позволят считывать информацию с новых водительских удостоверений.

В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.

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Теги:
УБДД, Узбекистан, Общество



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