В УБДД опровергли наличие "палочной системы" для инспекторов

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальник УБДД Барат Маменов опроверг существование так называемой "палочной системы" для инспекторов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Никакой "палочной системы" нет. То ест нет никакой нагрузки, чтобы инспекторы выявляли именно какое-то определенное количество правонарушений, такой установки нет. Каждый инспектор дорожно-патрульной службы несет службу на своей территории и при выявлении любого правонарушения естественно оформляет протоколы", — рассказал корреспонденту Sputnik Барат Маменов.
Отметим, что с 1 апреля в Ташкенте заработала новая система рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел.
Как отмечал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев, главный критерий оценки рейтинга — это отношение населения к работе сотрудников правоохранительных органов, в том числе непосредственно к их руководителям.
В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.