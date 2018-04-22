В Ташкенте планируется возвести еще 22 надземных путепровода

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте планируется построить еще 22 транспортные развязки, которые разгрузят плотный городской трафик, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам начальника Управления безопасности дорожного движения столицы Барата Маменова, практика возведения надземных путепроводов в городе сегодня хорошо зарекомендовала себя.
Учитывая эту положительную практику, мы внесли предложения по строительству еще 22 транспортных развязок", — прокомментировал Sputnik глава УБДД.
При этом конкретные места строительства этих объектов Барат Маменов не обозначил, а лишь пообещал предоставить эту информацию в ближайшее время.
Отметим, что строящийся в настоящий момент на Бунёдкоре путепровод разгрузит один из самых проблемных участков города. Ежедневно в час пик там наблюдается многокилометровый транспортный коллапс. Эта улица, связывающая южную часть Ташкента с северной, остается пока самой длинной в городе. На сегодняшний день всего на магистрали расположено девять путепроводов, новый — десятый — создаст условия для водителей.
Сдача столь необходимого для жизни столицы путепровода намечена на конец мая. Его возведение осуществляется предприятием "Куприккурилиш трести", подведомственным национальному железнодорожному перевозчику.
Как прокомментировали в пресс-службе, все работы выполняются строго по графику, в связи с чем объект будет сдан вовремя. При этом ранее озвучивались планы по сдаче развязки в эксплуатацию к осени прошлого года.
Напомним, что в этом году "Куприккурилиш трести" планирует построить семь путепроводов и мостов по всей стране. По некоторым из них работа уже началась.