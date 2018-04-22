В Ташкенте планируется возвести еще 22 надземных путепровода

За последнее время были возведены три подобные эстакады, сейчас также строится новый путепровод на перекрестке проспекта Бунёдкор и Чопоната. И практика возведения надземных путепроводов в городе сегодня хорошо себя зарекомендовала

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте планируется построить еще 22 транспортные развязки, которые разгрузят плотный городской трафик, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам начальника Управления безопасности дорожного движения столицы Барата Маменова, практика возведения надземных путепроводов в городе сегодня хорошо зарекомендовала себя.

© Sputnik / К концу мая в Ташкенте сдадут еще одну транспортную развязку

"Благодаря этому на многих трудных участках в Ташкенте движение транспорта наладилось, пробок там больше не возникает. За последнее время были возведены три подобные эстакады, сейчас также строится новый путепровод на перекрестке проспекта Бунёдкор и Чопоната.

Учитывая эту положительную практику, мы внесли предложения по строительству еще 22 транспортных развязок", — прокомментировал Sputnik глава УБДД.

При этом конкретные места строительства этих объектов Барат Маменов не обозначил, а лишь пообещал предоставить эту информацию в ближайшее время.

Отметим, что строящийся в настоящий момент на Бунёдкоре путепровод разгрузит один из самых проблемных участков города. Ежедневно в час пик там наблюдается многокилометровый транспортный коллапс. Эта улица, связывающая южную часть Ташкента с северной, остается пока самой длинной в городе. На сегодняшний день всего на магистрали расположено девять путепроводов, новый — десятый — создаст условия для водителей.

Сдача столь необходимого для жизни столицы путепровода намечена на конец мая. Его возведение осуществляется предприятием "Куприккурилиш трести", подведомственным национальному железнодорожному перевозчику.

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Согласно проекту, шестиполосный путепровод будет стоять на 23 опорах. Общая длина сооружения — 667,5 метра, высота — 8 метров, ширина — 24,5 метра. Также здесь будут построены пешеходные надземные переходы.

Как прокомментировали в пресс-службе, все работы выполняются строго по графику, в связи с чем объект будет сдан вовремя. При этом ранее озвучивались планы по сдаче развязки в эксплуатацию к осени прошлого года.

Напомним, что в этом году "Куприккурилиш трести" планирует построить семь путепроводов и мостов по всей стране. По некоторым из них работа уже началась.